Крэйг Вудкрофт возглавил минское «Динамо», Михаил Грабовский – ассистент 1 14.06.2019, 15:57

Крэйг Вудкрофт

У «зубров» обновился тренерский штаб.

Канадский специалист Крэйг Вудкрофт назначен главным тренером минского "Динамо". Ассистировать 49-летнему специалисту будет бывший форвард "Монреаля", "Торонто", "Вашингтона", "Айлендерс" и "Вегаса" Михаил Грабовский, сообщает pressball.by.

О новом тренерском штабе объявил официальный сайт "зубров".

Ранее Вудкрофт уже возглавлял "зубров" в наиболее успешном для команды сезоне-2016/17. Тогда "Динамо" заняло 9-е место по итогам "регулярки" и плей-офф.

Затем Вудкрофт возглавил "Серветт", который оставил по завершении чемпионата-2017/18. Параллельно он трудился в штабе сборной Канады, с которой выиграл Кубок Шпенглера и бронзу Олимпиады-2018 в Южной Корее. Весь следующий сезон канадец официально находился в статусе свободного агента.

Грабовский официально не объявлял о завершении карьеры, но находится вне игры с февраля 2016-го, когда, выступая за "Айлендерс", получил очередное сотрясение мозга. Последствия травмы головы до сих пор дают знать.