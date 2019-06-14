закрыть
14 июня 2019, пятница, 16:34
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Ford уходит из России

  • 14.06.2019, 16:24

Решение о сокращении производства за рубежом руководство Ford приняло в январе 2019 года.

Автомобильный гигант Ford уходит из России: компания сворачивает производство легковых автомобилей в стране, завод Ford Sollers в Ленинградской области готовят к продаже. Его сотрудники остаются лишь с компенсацией, в разы меньшей, чем в других странах, где работает Ford. Они уже устраивали пикеты и говорят, что готовы к протестному митингу и даже голодовке, сообщает "Настоящее время".

Ford Mondeo под "Прощание славянки"

Основные увольнения на заводе Ford Sollers в Ленинградской области запланированы на 26 июня – работу потеряют около тысячи человек. Предприятие существовало 17 лет. Некоторые его сотрудники работали здесь с самого начала.

На пике спроса завод выпускал более 120 тысяч автомобилей в год, но в последнее время работал не на полную мощность – упали продажи. Успешное в прошлом производство не выдержало конкуренции, а также падения рубля, роста цен на металл и снижения покупательской способности россиян.

Недавно здесь собрали последний Ford Mondeo. Из цеха модель уезжала под "Прощание славянки".

Массовые увольнения на заводах Ford сейчас идут и в других странах, в том числе в Америке. Автогигант сокращает семь тысяч рабочих мест. После закрытия завода в Ленинградской области Ford полностью прекратит производство легковых автомобилей в России, но обещает не уходить из страны совсем. Компания планирует сконцентрироваться на выпуске легкого коммерческого транспорта, правда, в другом регионе – в Татарстане.

От 5 до 12 окладов компенсации – вместо 24

Сотрудникам Ford Sollers предложил денежные компенсации по программе добровольного увольнения – от 5 до 12 окладов в зависимости от стажа работы в компании. Но профсоюзные лидеры выяснили, что в других странах попавшие под сокращение рабочие получают от компании 24 оклада – как минимум в два раза больше, чем их российские коллеги. Такую разницу в оплате рабочие завода под Петербургом считают дискриминацией.

"Давайте вы нам 24 оклада дадите! То, что на самом деле они делают по всему миру – та же самая Румыния, Германия, примерно такая же схема", – возмущается рабочий завода Владимир Лесик.

Представитель компании Ford Sollers сослался на действующий в России кодекс законов о труде. В соответствии с ним, компенсация для уволенных из-за сокращения работников еще меньше: она составляет от одного до трех среднемесячных заработков. Первые два платит работодатель, третий – биржа труда.

"Условия компенсации формируются в соответствии с местным трудовым законодательством и действующим трудовым договором. Условия отличаются от страны к стране. Компания предлагает условия компенсации, которые превышают установленный законодательством Российской Федерации уровень", – прокомментировала Екатерина Комарова, менеджер по связям с общественностью Ford Sollers.

Большинство сотрудников согласны на меньшую, но гарантированную компенсацию при сокращении. Однако 32 члена профсоюза решились на открытый протест. Они отказались принимать участие в добровольной программе увольнения и в итоге предложенную изначально компенсацию от Ford – до 12 окладов – уже не получат. Отчаявшиеся рабочие говорят, что сознательно пошли на принцип.

"Понимаю, конечно, что я могу остаться без ничего. Но я не могу иначе. И товарищам в глаза будет смотреть стыдно", – говорит Иван Петров, сварщик кузовного центра завода Ford Sollers.

Семейное увольнение

Виктория Туник и Дмитрий Иванов работают на заводе под Петербургом с момента его открытия. Познакомились они прямо в цеху, недавно поженились. Их семейный автомобиль – второй Ford Focus. 12 лет назад они собрали его на конвейере своими руками. Говорят, это совпадение, что выбрали именно этот автомобиль, но не жалеют. Жалеют о том, что завод, ставший для них родным, закрывается, а они остаются без работы.

В истории с профсоюзными протестами Виктория решила выбрать деньги, хотя ее супруг присоединился к протестующим. Она говорит, что хочет иметь подушку безопасности, но надеется, что у мужа и его соратников все получится.

Дмитрий вместе с единомышленниками вышел на акцию протеста у администрации Ленинградской области. Несогласные с размером компенсаций рабочие поочередно сменяли друг друга на одиночном пикете. От чиновников они потребовали вмешаться в спор с компанией Ford и во что бы то ни стало сохранить рабочие места. Но к протестующим вышел только охранник, который переписал тексты с плакатов и ушел.

Совместное предприятие Ford Sollers было создано в 2011 году. На заводе во Всеволожске в Ленинградской области собирали Ford Focus и Ford Mondeo, а в Набережных Челнах – Ford Fiesta и Ford EcoSport. В Елабуге помимо микроавтобусов собирали также Ford Kuga и Ford Explorer, они также будут сняты с производства.

Вице-премьер Дмитрий Козак ранее заявлял, что Ford якобы имеет проблемы со сбытом продукции в России и именно поэтому принял решение закрыть заводы. Аналитики заявляли в частности, что популярность относительно недорогих "кредитных Ford Focus" в России прошла, а за последние годы компания не разработала и не представила в России ни одной по-настоящему доступной модели, которая могла бы конкурировать с недорогими моделями Renault-Nissan и Kia-Hyundai, а также с продукцией АвтоВАЗа.

Но по данным Bloomberg, решение о сокращении производства за рубежом руководство Ford приняло в январе 2019 года в рамках общей программы реструктуризации бизнеса. Помимо России, будет закрыт также завод во Франции, где делают двигатели, а также сокращен персонал на фабриках в Германии и Великобритании.

По некоторым данным, интерес к покупке мощностей Ford в России проявлял концерн Volkswagen, но официально это не подтверждено.


популярное за неделю

Мнение

Имперцы против анархистов
Имперцы против анархистов Виталий Портников
Отставка скандалиста
Отставка скандалиста Валерий Карбалевич
Делаем выводы, братцы
Делаем выводы, братцы Виктор Шендерович
Беллегпромовская моль
Беллегпромовская моль Дмитрий Растаев