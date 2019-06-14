Ford уходит из России 14.06.2019, 16:24

Решение о сокращении производства за рубежом руководство Ford приняло в январе 2019 года.

Автомобильный гигант Ford уходит из России: компания сворачивает производство легковых автомобилей в стране, завод Ford Sollers в Ленинградской области готовят к продаже. Его сотрудники остаются лишь с компенсацией, в разы меньшей, чем в других странах, где работает Ford. Они уже устраивали пикеты и говорят, что готовы к протестному митингу и даже голодовке, сообщает "Настоящее время".

Ford Mondeo под "Прощание славянки"

Основные увольнения на заводе Ford Sollers в Ленинградской области запланированы на 26 июня – работу потеряют около тысячи человек. Предприятие существовало 17 лет. Некоторые его сотрудники работали здесь с самого начала.

На пике спроса завод выпускал более 120 тысяч автомобилей в год, но в последнее время работал не на полную мощность – упали продажи. Успешное в прошлом производство не выдержало конкуренции, а также падения рубля, роста цен на металл и снижения покупательской способности россиян.

Недавно здесь собрали последний Ford Mondeo. Из цеха модель уезжала под "Прощание славянки".

Массовые увольнения на заводах Ford сейчас идут и в других странах, в том числе в Америке. Автогигант сокращает семь тысяч рабочих мест. После закрытия завода в Ленинградской области Ford полностью прекратит производство легковых автомобилей в России, но обещает не уходить из страны совсем. Компания планирует сконцентрироваться на выпуске легкого коммерческого транспорта, правда, в другом регионе – в Татарстане.

От 5 до 12 окладов компенсации – вместо 24

Сотрудникам Ford Sollers предложил денежные компенсации по программе добровольного увольнения – от 5 до 12 окладов в зависимости от стажа работы в компании. Но профсоюзные лидеры выяснили, что в других странах попавшие под сокращение рабочие получают от компании 24 оклада – как минимум в два раза больше, чем их российские коллеги. Такую разницу в оплате рабочие завода под Петербургом считают дискриминацией.

"Давайте вы нам 24 оклада дадите! То, что на самом деле они делают по всему миру – та же самая Румыния, Германия, примерно такая же схема", – возмущается рабочий завода Владимир Лесик.

Представитель компании Ford Sollers сослался на действующий в России кодекс законов о труде. В соответствии с ним, компенсация для уволенных из-за сокращения работников еще меньше: она составляет от одного до трех среднемесячных заработков. Первые два платит работодатель, третий – биржа труда.

"Условия компенсации формируются в соответствии с местным трудовым законодательством и действующим трудовым договором. Условия отличаются от страны к стране. Компания предлагает условия компенсации, которые превышают установленный законодательством Российской Федерации уровень", – прокомментировала Екатерина Комарова, менеджер по связям с общественностью Ford Sollers.

Большинство сотрудников согласны на меньшую, но гарантированную компенсацию при сокращении. Однако 32 члена профсоюза решились на открытый протест. Они отказались принимать участие в добровольной программе увольнения и в итоге предложенную изначально компенсацию от Ford – до 12 окладов – уже не получат. Отчаявшиеся рабочие говорят, что сознательно пошли на принцип.

"Понимаю, конечно, что я могу остаться без ничего. Но я не могу иначе. И товарищам в глаза будет смотреть стыдно", – говорит Иван Петров, сварщик кузовного центра завода Ford Sollers.

Семейное увольнение

Виктория Туник и Дмитрий Иванов работают на заводе под Петербургом с момента его открытия. Познакомились они прямо в цеху, недавно поженились. Их семейный автомобиль – второй Ford Focus. 12 лет назад они собрали его на конвейере своими руками. Говорят, это совпадение, что выбрали именно этот автомобиль, но не жалеют. Жалеют о том, что завод, ставший для них родным, закрывается, а они остаются без работы.

В истории с профсоюзными протестами Виктория решила выбрать деньги, хотя ее супруг присоединился к протестующим. Она говорит, что хочет иметь подушку безопасности, но надеется, что у мужа и его соратников все получится.

Дмитрий вместе с единомышленниками вышел на акцию протеста у администрации Ленинградской области. Несогласные с размером компенсаций рабочие поочередно сменяли друг друга на одиночном пикете. От чиновников они потребовали вмешаться в спор с компанией Ford и во что бы то ни стало сохранить рабочие места. Но к протестующим вышел только охранник, который переписал тексты с плакатов и ушел.

Совместное предприятие Ford Sollers было создано в 2011 году. На заводе во Всеволожске в Ленинградской области собирали Ford Focus и Ford Mondeo, а в Набережных Челнах – Ford Fiesta и Ford EcoSport. В Елабуге помимо микроавтобусов собирали также Ford Kuga и Ford Explorer, они также будут сняты с производства.

Вице-премьер Дмитрий Козак ранее заявлял, что Ford якобы имеет проблемы со сбытом продукции в России и именно поэтому принял решение закрыть заводы. Аналитики заявляли в частности, что популярность относительно недорогих "кредитных Ford Focus" в России прошла, а за последние годы компания не разработала и не представила в России ни одной по-настоящему доступной модели, которая могла бы конкурировать с недорогими моделями Renault-Nissan и Kia-Hyundai, а также с продукцией АвтоВАЗа.

Но по данным Bloomberg, решение о сокращении производства за рубежом руководство Ford приняло в январе 2019 года в рамках общей программы реструктуризации бизнеса. Помимо России, будет закрыт также завод во Франции, где делают двигатели, а также сокращен персонал на фабриках в Германии и Великобритании.

По некоторым данным, интерес к покупке мощностей Ford в России проявлял концерн Volkswagen, но официально это не подтверждено.