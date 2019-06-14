Полинa Шарендо-Панасюк: В цивилизованных странах на такую горе-власть подают в суд 3 14.06.2019, 16:35

Полинa Шарендо-Панасюк

Фото: racyja.com

Активистку «Европейской Беларуси» оштрафовали за «кормление голубей».

Брестский суд оштрафовал активистку «Европейской Беларуси» Полину Шарендо-Панасюк на 10 базовых величин ($123). Активистка прокомментировала решение судьи сайту Сharter97.org:

- Оштрафовали за акцию против заводу, который власти сами же временно и закрыли. Вот так парадокс. Но ведь закрытие завода означает, что власти признают незаконность репрессий против активистов и должны отменить все штрафы. В цивилизованных странах на такую горе-власть подают в суд и требуют компенсацию. Думаю так и сделать.