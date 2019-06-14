В Украине Зеленский назначил новых глав Нацгвардии и Госпогранслужбы

В Украине Зеленский назначил новых глав Нацгвардии и Госпогранслужбы1
- 14.06.2019, 16:51
Президент Украины сделал ряд кадровых назначений.
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Николая Балана командующим Национальной гвардии Украины.
Об этом говорится в указе президента №407, сообщает "Украинская правда".
До этого Балан занимал должность заместителя командующего Нацгвардии и выполнял полномочия руководителя ведомства.
Также президент Украины сменил главу Госпогранслужбы. Председателем Государственной пограничной службы Украины» стал заместителя директора Департамента оперативной деятельности Госпогранслужбы Cергей Дейнеко.