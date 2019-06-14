В Украине Зеленский назначил новых глав Нацгвардии и Госпогранслужбы 1 14.06.2019, 16:51

Владимир Зеленский

Президент Украины сделал ряд кадровых назначений.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Николая Балана командующим Национальной гвардии Украины.

Об этом говорится в указе президента №407, сообщает "Украинская правда".

До этого Балан занимал должность заместителя командующего Нацгвардии и выполнял полномочия руководителя ведомства.

Также президент Украины сменил главу Госпогранслужбы. Председателем Государственной пограничной службы Украины» стал заместителя директора Департамента оперативной деятельности Госпогранслужбы Cергей Дейнеко.