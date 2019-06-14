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Фирма Danone заподозрила «Савушкин продукт» в плагиате

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  • 14.06.2019, 17:02
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Белорусская компания на претензии не реагирует.

Арбитражный суд Москвы 11 июня зарегистрировал иск АО «Данон Россия» к ОАО «Савушкин продукт», пишет РБК. Российское юрлицо Danone требует взыскать с белорусского производителя молочных продуктов 88,2 млн руб. (более 2 826 000 белорусских рублей по курсу НБ РБ – прим. ред.), следует из материалов суда.

Danone отстаивает в суде свои авторские права на дизайн упаковки продуктов, пояснил представитель российского офиса компании. В Danone утверждают, что измененный дизайн молочной продукции «Оптималь» является переработкой фирменного стиля «Активиа».

До того, как подать иск, компания, сообщил представитель Danone, неоднократно уведомляла «Савушкин продукт» о том, что считает свои права нарушенными и требовала изменить дизайн «Оптималь», но ни на одно письмо с претензиями белорусская компания не отреагировала.

В «Савушкин продукте» на момент публикации на запрос журналистов не ответили.


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