Гомельский «тунеядец» предупредил власти о возможном начале голодовки 7 14.06.2019, 17:33

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Николай Пешко

Фото: Леонид Судаленко

Николай Пешко не имеет права работать по религиозным причинам.

14 июня так называемая тунеядская комиссия администрации Железнодорожного района Гомеля пригласила на заседание жителя областного центра Николая Пешко, где освободила его от потяжелевшей жировки за подогрев горячей воды на предстоящий квартал, сообщает «Гомельская весна».

Одинокий мужчина, в собственности которого числится однокомнатная квартира, с таким поворотом дела не согласен и ищет защиты в местном отделении ПЦ «Весна».

«Каких только вариантов исключения из базы «не занятых» чиновники сегодня не предлагали мне во время заседания. Советовали и биржу труда, и оформление предпринимательства с господдержкой, опять же ремесленничество предлагали, даже советовали предприятие для инвалидов по зрению «Светотехника» навестить, узнав о моей проблеме с глазами», - делится своими впечатлениями Николай.

Напомним, о том, что его данные внесены в списки не занятых трудоспособный мужчина узнал из жировки за апрель текущего года. Вместо субсидируемого тарифа в 16,92 руб. за 1 Гкал, ему предъявлен к оплате тариф в размере 88,99 руб. за 1 Гкал. Мужчина заявляет, что у его не остается никакого выбора, кроме как обращаться в комиссию за освобождением каждый квартал.

Правозащитник Леонид Судаленко прокомментировал текущую ситуацию, которая сложилась в правоприменительной практике тунеядского декрета №3.

- Практика показывает, что тунеядские комиссии на местах по – разному освобождают и исключают из своих баз не занятых граждан. Например, известную гомельскую домохозяйку Марию Тарасенко эта же комиссия освободила на текущий год, комиссии в других районах находили основания для исключения вообще на неопределенный период.

Он также подчеркивает, что обращение в комиссии за освобождением либо исключением из баз не занятых является сейчас единственно возможным вариантом. Судебные тяжбы Марии Тарасенко, где юрист оказывает помощь, пока успеха не принесли – суды не принимают к рассмотрению тунеядские жалобы.

Николай Пешко заявляет, что является кришнаитом и, если власть его не услышит, вера не запрещает ему проведение долгосрочной голодовки протеста. В случае, если чиновники не прислушаются к голосу разума, верующий мужчина будет ставить вопрос о преследовании со стороны государства в силу его свободы совести и вероисповедания.

Напомним, согласно декрета №3 для людей, которых власть отнесла к категории не занятых с 1 января в 5,5 раз подорожала услуга по подогреву воды, а с 1 октября подорожает газоснабжение и отопление.