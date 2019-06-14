Несерпастый, немолоткастый 4 Матвей Ганапольский

14.06.2019, 17:41

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Матвей Ганапольский

Жители «ЛДНР» будут получать паспорта, Путин будет получать пендюлей.

Россия начала выдавать свои паспорта жителям «ЛДНР». Точное количество «счастливцев» установить сложно. Российские агентства называют число 60 человек и, конечно же, говорят, что это первая партия. Думается, что это действительно первая партия и число тех, кто захочет получить российский паспорт, будет значительно больше. Об этом свидетельствует опыт российского захвата Абхазии и Южной Осетии. Там люди подумали-подумали и, практически все получили российские паспорта. И теперь рядом с их смешными паспортами двух могучих «независимых государств» хранятся и паспорта России.

Паспорта, раздаваемые Россией жителям «ЛДНР», неполноценные, как и сами «ЛДНР». Уже известно, что по ним нельзя будет ездить за границу — они будут забанены паспортными службами других государств. Так что, единственная польза от них — это гипотетическое получение российской пенсии, возможность работать в России и пребывать там без ограничения по срокам.

Осуждать «ЛДНР»-овских жителей считаю бессмысленным. Более того, если бы я жил в «ЛДНР», то обязательно получил бы российский паспорт, ибо считаю, что чем больше паспортов — тем больше возможностей для человека и его семьи. И это никакого отношения к политике не имеет. Решил товарищ Путин подарить паспорта — большое спасибо, берем! И теперь будем разделять общие радости и горести. Однако, горести будут получать не только новопаспортизированные Россияне, но и все жители России, ибо Европа и США готовят новый пакет санкций по поводу этих паспортов. Так что, ешьте и не поперхнитесь.

Конечно, замысел Путина прост, как два пальца — изготовить из жителей «ЛДНР» российских граждан, чтобы потом защищать их, когда украинская армия будет освобождать свою территорию. Но тут особо беспокоиться нечего — когда это произойдет, Россия будет в стадии развала и ей будет не до «ЛДНР».

Есть и еще один плюс в этой паспортизации — это приведение в чувство Зеленского и части его пророссийского окружения. Совершая ежедневно уголовные преступления в отношении соседнего государства, г-н Путин практически отрезал возможность пророссийским силам, через Зеленского, наводить мосты с Россией. И если, во время предвыборной компании, у Зеленского читались какие-то призывы к началу диалога, то сейчас эти надежды, думается, потеряны окончательно. Ну, что сказать, славный ВВ из любого человека изготовит ярого врага России.

Так что, жители ЛДНР будут получать паспорта, Путин будет получать пендюлей

Матвей Ганапольский, «Эхо Москвы»