Андрей Санников: В Беларуси уже было несколько осужденных и казненных ошибочно 12 14.06.2019, 18:21

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Андрей Санников

Европа закрывает глаза на происходящее в Беларуси накануне вторых Европейских игр.

В среду, 13 июня, белорусский правозащитный центр «Весна» сообщил о приведении в исполнение очередного смертного приговора. Координатору кампании «Правозащитники против смертной казни в Беларуси» Андрею Полуда об этом сообщили родственники Александра Жильникова, приговоренного к высшей мере за убийство трех человек, говорится в распространенном 13 июня заявлении «Весны», пишет RFI.

Судьба второго фигуранта того же дела Вячеслава Сухарко неизвестна. Обычно родственникам приговоренных к высшей мере наказания не сообщают о расстреле и не дают право на последнее свидание перед казнью. Тела расстрелянных не выдаются семье для погребения, а место их захоронения не сообщается.

Жильников и Сухарко были приговорены к смертной казни за убийство мужчины и женщины в декабре 2015 года. Покушение заказала бывшая подруга убитого. После задержания Сухарко и Жильникова стало известно, что они причастны еще к одному убийству.

Беларусь – единственная страна в СНГ и в Европе, в которой официально разрешена смертная казнь, за что ее осуждают все международные организации. Тем не менее белорусский оппозиционер, политический и общественный деятель, координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников считает, что Европа закрывает глаза на происходящее в Беларуси накануне вторых Европейских игр, которые пройдут в Минске с 21 по 30 июня.

- Это политический жест Лукашенко, который должен был показать перед играми, что он по-прежнему контролирует ситуацию. Я считаю, что все, кто принимал решение о проведении этих непонятных Европейских игр в Беларуси — причем, имея опыт этих же игр в Азербайджане, которые не помогли, а только ухудшили ситуацию с правами человека — они сейчас причастны к убийству двух человек на территории Беларуси. (…) «Вы — соучастники, в том числе и Франция, – говорит Лукашенко европейцам. – Вы поощряете такую политику». Было бы логично, после такого жеста, нахального, наглого, отменить свое участие в играх.

- А как относится к вопросу о смертной казни белорусское общество?

- Оно не информировано, и оно относится так, как ему вещают пропагандистские каналы. (…) Мнения большинства нельзя узнать, так как в Беларуси невозможны (независимые — прим.) опросы общественного мнения. Ни в коем случае нельзя проводить референдум о смертной казни.

- Тем более, что его результаты могут быть сфальсифицированы.

- На моей памяти уже было несколько осужденных и казненных ошибочно. Например, теракт в минском метро — все больше и больше сведений говорит о том, что это были отнюдь не те, кого казнили, не Ковалев и Коновалов. Для того, чтобы спасти политическую судьбу Лукашенко и его режима, двух молодых ребят просто убили — нагло, цинично, на глазах у всех, никак не доказав их вину в подрыве в минском метро.