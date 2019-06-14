Видеохит: Правитель Туркменистана снова похвастался «умениями» 7 14.06.2019, 19:19

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Гурбангулы Бердымухамедов

Гурбангулы Бердымухамедов с помощью монтажа на ходу «попал» в три мишени, держась за велосипед одной рукой.

Правитель Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, оказывается, умеет не только мастерски читать рэп про жеребенка, но и достаточно умело управляется с оружием, передает «Сегодня».

Местное телевидение опубликовало ролик, на котором Туркменбаши едет на велосипеде и на ходу стреляет по мишеням, держась за руль одной рукой.

Несмотря на очевидные видеомонтаж и склейки, цель была трижды поражена в «яблочко».

Ролик завершается аплодисментами наблюдавших за «учениями» военных и торжествующим взмахом Бердымухамедова.