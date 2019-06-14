Климкина планируют назначить послом Украины в США 14.06.2019, 20:14

Павел Климкин

Ранее Климкин повторно попросил нардепов уволить его с должности главы МИД Украины.

После ухода с должности министра иностранных дел Украины Павел Климкин станет украинским послом в США. Об этом со ссылкой на источник в дипломатических кругах сообщает 14 июня УНН.

"Он поедет послом в Соединенные Штаты. Это произойдет в ближайшее время, конечно, если будут решены все формальности", – сказал собеседник агентства.

Сейчас послом Украины в США является Валерий Чалый.

30 мая президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление об увольнении Климкина. 31 мая министр призывал нардепов поддержать его отставку.

5 июня глава государства заявил, что предлагал Климкину продолжать работать, но тот решил "уйти в политику".

Комитет Верховной Рады по иностранным делам на заседании 5 июня поддержал проект постановления об отставке Климкина с поста министра иностранных дел.

6 июня Рада не поддержала отставку Климкина.

11 июня стало известно, что Зеленский подписал новое представление об увольнении Климкина и внес в Раду предложение назначить главой МИД Украины Вадима Пристайко, который 22 мая был назначен заместителем главы Администрации президента Украины.

Климкин повторно попросил нардепов уволить его с должности главы МИД.