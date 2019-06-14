Михаил Мархель – главный кандидат на пост главного тренера сборной Беларуси

Михаил Мархель – главный кандидат на пост главного тренера сборной Беларуси2
- 14.06.2019, 20:40
Мархель в данный момент является главным тренером молодежной сборной Беларуси.
Бывший главный тренер БАТЭ Александр Ермакович отказался возглавить сборную Беларуси.
По информации Tribuna.com, с большой долей вероятности следующим главкомом «националки» станет Михаил Мархель. Его кандидатура будет рассмотрена на заседании исполкома АБФФ, который пройдет в конце июня.
Напомним, Мархель в данный момент является главным тренером молодежной сборной Беларуси.
Ранее первый заместитель председателя АБФФ Юрий Вергейчик заявил, что новым главным тренером сборной станет отечественный специалист.
Добавим, Виктор Гончаренко отказался возглавить сборную.