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Михаил Мархель – главный кандидат на пост главного тренера сборной Беларуси

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  • 14.06.2019, 20:40
Михаил Мархель
Фото granatkin.com

Мархель в данный момент является главным тренером молодежной сборной Беларуси.

Бывший главный тренер БАТЭ Александр Ермакович отказался возглавить сборную Беларуси.

По информации Tribuna.com, с большой долей вероятности следующим главкомом «националки» станет Михаил Мархель. Его кандидатура будет рассмотрена на заседании исполкома АБФФ, который пройдет в конце июня.

Напомним, Мархель в данный момент является главным тренером молодежной сборной Беларуси.

Ранее первый заместитель председателя АБФФ Юрий Вергейчик заявил, что новым главным тренером сборной станет отечественный специалист.

Добавим, Виктор Гончаренко отказался возглавить сборную.


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