Цена на золото поднялась до максимума с апреля 2018 года 2 14.06.2019, 20:53

Рост за месяц составил 5,75%, а за год — 5,37%.

Цена на золото достигла самого высокого уровня с апреля 2018 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Market Watch.

Утром по североамериканскому восточному времени цена на золото составляла $1361,10 за тройскую унцию. При этом на сайте отмечается, что впоследствии на Нью-Йоркской товарной бирже максимальная цена на золото достигла уже $1362,20.

По данным Market Watch, рост за месяц составил 5,75%, а за год — 5,37%.