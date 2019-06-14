Зеленский провел встречу с семьями военнопленных моряков 14.06.2019, 21:01

Фото: president.gov.ua

Президент Украины надеется, что в ближайшее время моряки будут освобождены.

Президент Украины Владимир Зеленскийвстретился с семьями украинских моряков, которые были захвачены российскими военными в Черном море, сообщила 14 июня пресс-служба президента Украины.

По словам главы государства, он держит ситуацию на контроле. Зеленский также напомнил о решении Международного трибунала ООН по морскому праву с требованием освободить украинцев.

"Мы уверены, что те шаги, которые мы сейчас делаем, в ближайшее время дадут нам возможность вернуть моряков", – отметил президент.

Во время встречи поднимался вопрос поддержки семей моряков, в том числе обеспечения их жильем. Также говорилось о законопроекте, который предусматривает предоставление военнопленным статуса участников боевых действий. По словам Зеленского, из-за недееспособности действующей Верховной Рады принять документ пока нет возможности, но народные депутаты нового созыва рассмотрят соответствующий законопроект.

25 ноября 2018 года РФ обстреляла и захватила в Черном море катера украинских Военно-морских сил "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", которые возвращались в Одессу после попытки пройти через Керченский пролив в Азовское море.

Российские силовики задержали 24 украинских моряка, позже их арестовали в крымских "судах" и перевезли в Москву. Троих раненых украинцев поместили в больницу следственного изолятора "Матросская тишина", остальных доставили в СИЗО "Лефортово". Сейчас все моряки находятся в "Лефортово".

Всем украинцам предъявили обвинения в незаконном пересечении границы РФ. Украина считает моряков военнопленными и требует отпустить их. В управлении верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что украинские моряки, как военнопленные, должны находиться под защитой Женевской конвенции.

Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву, потребовав в качестве временных мер обязать РФ немедленно освободить моряков и корабли.

Российская сторона отказалась от участия в слушаниях.

25 мая трибунал в Гамбурге обязал Россию немедленно освободить три задержанных украинских корабля, а также 24 задержанных моряка и позволить им вернуться в Украину. Решение было принято 19 голосами, против выступил только судья от РФ Роман Колодкин.

В министерстве иностранных дел России считают, что международный арбитраж не имел юрисдикции для рассмотрения инцидента.