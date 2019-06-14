Владимир Самсонов будет биться за путевку на свою 7-ю Олимпиаду 14.06.2019, 21:55

Фото: belta.by

43-летний мастер малой ракетки не теряет надежд выиграть олимпийскую медаль.

Легендарный белорусский мастер малой ракетки Владимир Самсонов в преддверии Европейских игр-2019 в Минске рассказал о своих ближайших планах.

- О будущем. Оно сейчас ограничивается исключительно 2019 годом или есть более далекие планы?

- Олимпийские игры пройдут буквально через год. Я постараюсь попасть на них, а что будет дальше, увидим. Если отберусь в Токио, то обязательно поеду играть. Может, это не такой большой шанс, но все же шанс выиграть ту заветную олимпийскую медаль, которую я всегда хотел. Естественно, я буду пробовать.

- Три путевки на Олимпиаду разыграют в Минске, каковы ваши шансы попасть на них уже в июне по окончании соревнований на Европейских играх?

- Чтобы попасть в четверку, мне придется обыграть соперника высокого класса. Но думаю, что уже с первого раунда будет тяжело. Я готовлюсь. В феврале был турнир топ-16, где я был в финале и был очень хороший шанс выиграть. И все те же игроки будут в Минске. Выиграть медаль, думаю, вполне реально, — цитирует Самсонова пресс-служба Parimatch.