Борис Гребенщиков дал бесплатный уличный концерт в Херсоне 14.06.2019, 22:48

Фото: kherson.ipc.org.ua

Концерт под открытым небом собрал сотни херсонцев, пожелавших увидеть живьем любимого музыканта.

Известный российский рок-музыкант Борис Гребенщиков в рамках своего гастрольного тура по Украине посетил Херсон. Перед официальным концертом в кино-концертном зале Юбилейный он провел открытое выступление на главной пешеходной улице города - улице Суворова. Об этом сообщает медиа-центр IPC-Херсон.

Концерт под открытым небом собрал сотни херсонцев, пожелавших увидеть живьем любимого музыканта.

"Привет, Херсон! У вас тут весело. Радуюсь, что наконец к вам доехал", - заявил Гребенщиков в заключение своего импровизированного концерта на улице.