Синоптики рассказали, что будет дальше с погодой в Беларуси 14.06.2019, 22:55

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Уже в субботу может похолодать на полтора-два градуса.

Синоптики заладили: «Оранжевый, оранжевый...» Двое суток подряд погода обновляет исторические максимумы. Ее последний тренд — дразнить красивыми ливнями, которые идут везде, кроме того места, где вы находитесь. Можете прямо сейчас проверить — как только вы выедете из города, там начнется дождь. Чтобы прекратился, надо вернуться, пишет «Онлайнер».

На пятницу по стране снова был объявлен оранжевый уровень опасности — не по жаре, так по грозам, где-нибудь да совпадет. До позднего вечера ждем ливни с ветром, ловим ртом градины.

Кто-то уже поймал. Читатель шлет привет из-под города Ивье на Гродненщине. Там так:

Белгидромет едва успевал обновлять рекорды в своих дневниках наблюдений за природой. Максимум 12 июня держался с 1964 года, тогда в Минске было 32,5 градуса. Он стоял 55 лет и пал в прошлую среду: зафиксировали 32,7 — абсолютный рекорд июня. Он продержался целые сутки — и рухнул. 13 июня Минск нагрелся до 34. За всю историю наблюдений такого в июне не было.

Вчерашний национальный максимум — 34,7. 35 так и не пробили.

Уже в субботу может похолодать на полтора-два градуса. Но нагретые докрасна города еще долго будут отдавать тепло, оттуда необходимо эвакуироваться к водоемам. При этом помнить, что в четырех из каждых пяти районов страны леса закрыты из-за пожароопасной обстановки (покрасневшая карта здесь).

В дальнейшем радикального похолодания не предвидится. На юге днем вряд ли будет холоднее 30, по остальной территории страны разброс от 24 до 29 градусов. При этом продолжатся слабо предсказуемые локальные дожди, местами — красивые.

Экстремумы Шарковщины:

Холоднее всего в ночь на 15 июня было в 1981 году — 3,4 градуса.

Теплее всего 15 июня было в 1972 году — 30,9 градуса.