Перепись населения: какие ожидаются новшества 10 15.06.2019, 8:52

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Всего зададут 49 вопросов. На переписи в 2009 году их было 37.

Об особенностях и о новшествах осенней переписной кампании агентство «Минск-Новости» поговорило с заместителем начальника Главного статистического управления города Минска — начальником отдела демографической статистики и переписи населения Еленой Павлюкович.

— Чем предстоящая переписная кампания будет отличаться от предыдущей?

— Переписчики в этом году станут использовать не бумажные переписные листы, а электронные, которые будут загружены вместе с картографическим материалом на планшеты. Специальная программа позволит автоматизировать ввод данных на этапе опроса респондентов, обеспечит высокое качество заполнения переписных листов за счет подключения системы контроля. В результате сократятся не только время опроса, но и временные и финансовые затраты на обработку данных и формирование итогов.

За спонсорские средства приобретены 1 600 планшетных компьютеров. По окончании переписи Национальный статистический комитет Республики Беларусь планирует передать технику учреждениям образования и здравоохранения, таможенным органам и ГАИ.

Респонденты смогут заполнить анкету и самостоятельно через Интернет. Информацию о том, как осуществлять вход в программу и пользоваться ею, разместят на информационных листовках и в СМИ. Можно переписать в Сети своих пожилых родственников, бабушек и дедушек. В таком случае им не придется ждать переписчика дома и открывать дверь незнакомцам.

— В программу переписи населения 2019 года включены как традиционные вопросы, касающиеся информации о самом респонденте, составе его семьи и жилищных условиях, так и новые. О чем нам еще предстоит рассказать переписчикам?

— Респондентам зададут вопросы, характеризующие процессы, которые сегодня оказывают существенное влияние на динамику численности населения. Например, спросят о планах на переезд в другую страну и о рождении детей. Основное новшество — вопросник о сельскохозяйственной деятельности. В него включены пункты о земельных участках, находящихся в пользовании домохозяйства, количестве плодово-ягодных насаждений и кустарников, количестве скота, а также птицы и пчелосемей. Если респондент назовет переписчику свой идентификационный номер, то часть ответов (Ф. И. О., дата рождения, место жительства) загрузятся автоматически. Всего зададут 49 вопросов (на переписи в 2009 году их было 37).

— Сколько переписчиков будут работать в Минске и кого привлекут к этой важной работе?

— Как и раньше, переписчиками станут студенты, которые пройдут специальное обучение. Координировать их работу будут заведующий переписным участком и его помощник. Это работники столичных учреждений и организаций. Наниматель освободит их от обязанностей по месту основной работы с сохранением заработной платы. Студенты же работают безвозмездно. Вузы, исходя из финансовых возможностей, самостоятельно рассмотрят вопрос о поощрении молодежи. Также временный переписной персонал получит возможность бесплатного проезда в городском общественном транспорте при предъявлении удостоверения. Всего в Минске планируют задействовать в переписи населения около 2,5 тысячи человек.

— Горожан волнует вопрос конфиденциальности личных данных, которые предоставляют переписчикам.

— Полученные персональные данные не подлежат распространению (разглашению), в том числе представлению в государственные органы и иные организации, и используются исключительно для формирования итоговых данных. По окончании опроса информацию сразу передают по выделенному защищенному каналу связи на сервер Белстата и она автоматически удаляется из планшетного компьютера. Переписчик не будет иметь доступа к данным, не сможет их просматривать или перенаправлять.

— Когда информация по переписи будет обработана и опубликована?

— Предварительные итоговые данные о численности населения станут известны к 3 февраля будущего года. Все основные сведения — о численности населения по стране, областям и столице с распределением по полу, возрасту, национальности, языку, образованию, состоянию в браке, источникам средств существования получим к 1 июня 2020-го, а те, что касаются сельскохозяйственной деятельности, — к 1 июля 2021 года.

Напомним, перепись населения пройдет 4–30 октября 2019 года.