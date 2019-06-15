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Мексика обнародовала миграционный договор с США

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  • 15.06.2019, 9:48
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Беженцы из третьих стран, въехавшие в США из Мексики, будут немедленно высланы обратно.

Власти Мексики в пятницу, 14 июня, опубликовали полный текст договора между Мексикой и США, регламентирующего вопросы миграции, Ранее журналисты сфотографировали документ, который показал им издалека президент США Дональд Трамп, и процитировали несколько фраз из него. Новый договор является дополнением к соглашению, подписанному 7 июня, и содержит перечень мер, с которыми согласились обе стороны, передает dw.com.

В документе указано, что США и Мексика "незамедлительно" начнут консультации по разработке окончательных условий двустороннего соглашения, в числе прочего касающегося распределения ответственности за рассмотрение притязаний мигрантов на статус беженца. Так, оба государства будут обрабатывать ходатайства об убежище граждан третьих стран, которые пересекли "территорию одной страны, чтобы прибыть в соседнюю". Беженцы из третьих стран, въехавшие в США из Мексики, будут немедленно высланы обратно.

В соответствии с соглашением, заключенным в начале июня, Мексика согласилась разместить 6000 солдат Национальной гвардии США для укрепления своей южной границы и более активного проведения политики возвращения мигрантов на их родину.


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