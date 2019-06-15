Житель Пинского района получил штраф за то, что за деньги возил попутчиков через blablacar 24 15.06.2019, 9:50

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Машину пока не конфисковали.

Жителя Пинского района, который брал попутчиков через сайт blablacar, наказали штрафом за незаконную предпринимательскую деятельность, сообщает пресс-служба Верховного суда.

19 мая мужчина разместил объявление на сайте blablacar.ru и принял заказ на перевозку двух пассажиров из города Пинска в Россию за 2 000 российских рублей с человека. Как выяснили налоговики, за время регистрации на сайте водитель осуществил 80 поездок.

Какой он за это время получил доход, установить не удалось. Тем не менее суд пришел к выводу, что действия жителя Пинского района «свидетельствовали о направленности на систематическое получение прибыли от перевозки пассажиров по различным направлениям и являлись предпринимательской деятельностью».

В результате мужчине назначили 127,5 рублей штрафа. Так как нарушитель впервые привлекался к административной ответственности и признал вину, автомобиль у него не конфисковали.