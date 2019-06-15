В Администрацию президента Украины можно приходить в шортах 21 15.06.2019, 10:03

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В учреждении собираются изменить дресс-код для посетителей.

В Администрации Президента (АП) Украины разрешили заходить в шортах. Об этом "Радіо Свобода" заявил предприниматель и волонтер Давид Арахамия.

"В администрацию уже можно. Меня не пускали. Говорят, дресс-код. Я говорю: "Кто дресс-код утвердил?" Они говорят: "Не знаем". Я нашел коменданта. Говорю: "А почему дресс-код, почему нельзя в шортах?" И нашли документы. Поменяли документы. Сейчас можно", – сказал он.

По словам волонтера, в АП также разрешили заходить с ноутбуком.

"Понимаете, в Администрацию Президента нельзя без специального разрешения пройти с компьютером. Но там много журналистов ходит, экспертов. И у них есть компьютеры. Я говорю: "Почему iPhone можно, iPad как планшет можно (это фактически компьютер), а компьютер уже нельзя? Вот что за ерунда?" Просто никто не "парился". Я нашел документ, который это регламентирует. Мы пошли и подписали документ, сейчас можно и с ноутбуком", – отметил Арахамия.

Планы изменить дресс-код для посетителей администрации подтвердила "Радіо Свобода" ответственная за департамент информационной политики Ирина Победоносцева.

"У нас аналогичные идеи и мысли, потому что просто жарко... Пока на официальном уровне это в рабочем процессе. Этот процесс продолжается, потому что это не такая простая история. Но это будет точно, потому что мы все поддерживаем эту инициативу и считаем, что это немного застаревшие мероприятия. В ближайшее время должна заработать эта инновация", – объяснила она.

По словам Победоносцевой, с разрешением заходить с ноутбуком вопрос осталось урегулировать, "чтобы по всем инстанциям это прошло".

21 апреля 2019 года в Украине прошел второй тур выборов президента. 30 апреля ЦИК Украины официально огласил результаты выборов, победу одержал Владимир Зеленский с результатом 73,22% голосов избирателей.

20 мая он официально вступил в должность президента Украины.

Сам Зеленский не всегда придерживается дресс-кода во время официальных встреч.