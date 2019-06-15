Вячеслав Глеб: Раньше после матча заходил в интернет и видел тучу оскорблений 15 15.06.2019, 10:23

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Вячеслав Глеб

Игрок дзержинского «Арсенала» Вячеслав Глеб поделился мнением о белорусских болельщиках.

Как пишет «Трибуна», футболист сказал:

«Не вижу ничего плохого, если белорусы поддерживали сборную Германии. Может быть, кто-то всю жизнь болеет за «Бундестим». Эта команда – эталон футбола.

Ненормально, если человек в последний момент начинает поддерживать соперника.

Когда я играл в Германии, ни разу не слышал оскорбительных кричалок в адрес клуба. Люди поддерживали, даже когда команда проигрывала несколько матчей подряд.

Культура боления у немцев – в крови. В Беларуси другая ситуация. Есть результат – гладят по пятой точке. Нет – хотят по ней надавать. Грубо, но это правда. Болельщики не умеют радоваться победам. Отсюда и оскорбления футболистов. Игроки все читают и ощущают негатив. Раньше после матча заходил в интернет и видел тучу оскорблений.

Кто их пишет? Люди, которые ничего не добились и просто клацают по клавиатуре. Увидеть бы там аргументированную критику. Никто не спорит, сыграл плохо – получи по шапке. Но переходить на личности, оскорблять семью и окружение футболиста – это неправильно.

В отборе на чемпионат Европы шансов не было. Резонно мы не увидели и результата. Только победами сборная вернет болельщиков на стадион. Еще, как вариант, свободный вход и бесплатное пиво. В марте следующего года матч с грузинами в Лиге наций – шансы есть. Нужно встряхнуть футболистов и болельщиков. Если мы с братом не закончим с футболом, то поможем сборной на поле :)», – сказал Глеб.