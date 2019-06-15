Эксперт назвал четыре базовых сценария продления власти Путина 15.06.2019, 10:27

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Владимир Путин

Собранные земли, бесконечная власть Путина, власть Путина без Путина или управляемая дезинтеграция.

Существуют четыре базовых сценария продления власти "долгого государства Путина", по определению отставленного Владислава Суркова. Собственно говоря, матрица вероятных сценариев насчитывает их значительно больше, но так или иначе сводятся они к четырем. Об этом в своей статье для zn.ua пишет Михаил Гончар, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ".

"Сценарий 1. "Собранные земли", или "Россия + ошметки". Полноценный вариант может быть при условии усмирения Украины и аншлюса Беларуси. Малоформатный вариант может быть за счет Беларуси, "Республики Южной Осетии", "Абхазии", "ПМР", "ДНР", "ЛНР". Это дает возможность переформатировать государство в СССР 2.0 и перезагрузить власть Путина, начав новый "нулевой цикл", — отмечает эксперт. — Сценарий 2. "Бесконечная власть Путина". Пролонгация власти В.Путина из-за критической необходимости преодоления внешней угрозы ("агрессии НАТО" извне или/и "цветной революции" изнутри). Если по тем или иным причинам не удается усмирить Украину и укротить Беларусь, а формат "Россия + ошметки" кажется неубедительным, то предпочтение может быть отдано классической советской схеме "группирование народа вокруг лидера в условиях нарастающей империалистической угрозы внешней агрессии и подрывной деятельности агентов США и НАТО изнутри". Все, что понадобится, — превентивный удар против Украины с целью недопущения введения "войск агрессивного военного блока НАТО и размещения его военных баз близ границ России".

Третий сценарий, по мнению Гончара, это "Власть Путина без Путина": "Если правитель России внезапно покинет этот мир, коллективное Политбюро 2.0 совместно с "силогархами" определяют преемника, который продолжает линию "безвременно ушедшего" Владимира Владимировича, как в свое время Иосиф Виссарионович продолжил дело Владимира Ильича".

И наконец, сценарий 4 — это управляемая дезинтеграция. "Чрезмерные затраты на регионы при уменьшении возможностей финансового вливания из центра вследствие обвала нефтяных цен. Критическая масса недовольства Москвой взрывается в наиболее проблемных регионах. Вероятно, Северный Кавказ. Вероятно, как в 1990-х, — Чечня. Вероятно, бунт Рамзана Кадырова. Центр идет на сознательную дезинтеграцию по принципу Ельцина "берите суверенитета, сколько сможете". Центр переносится в Санкт-Петербург, Москве отводится роль второй столицы", — подчеркивает эксперт.