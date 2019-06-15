Трамп обвинил Иран в подрыве танкеров в Оманском заливе 3 15.06.2019, 10:48

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Дональд Трамп

В качестве доказательства президент США указал на видеозапись.

Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в предполагаемом подрыве двух танкеров в Оманском заливе. "Иран действительно сделал это. Они сделали это, потому что вы видели катер. Я думаю, что одна из мин не разорвалась, и на ней разве что не написано было, что она иранская. Вы видели катер, который успешно пытается снять мину со стенки борта танкера, это было зафиксировано, они были в этом уличены", - сказал Трамп в интервью американскому телеканалу Fox News в пятницу, 14 июня, передает dw.com.

Выдвигая обвинения против Ирана, президент США сослался на видеозапись, обнародованную американским военными командованием Centcom. На ней видно, как к одному из танкеров подходит катер и какие-то люди удаляют с танкера какой-то предмет, предположительно, мину.

Трамп не уточнил, какие меры он намерен принять, сказав лишь, что жесткие американские санкции против нефтяной промышленности Ирана дали бы желаемый результат.

Иран отвергает обвинения

Глава МИД Ирана Джавад Зариф категорически отверг причастность своей страны к предполагаемому подрыву танкеров в Оманском заливе, обвинив США в том, что они делают выводы при полном отсутствии фактических или косвенных улик. В своем микроблоге в Twitter Зариф также обвинил США в попытке "саботировать дипломатические усилия", предпринимаемые премьер-министром Японии Синдзо Абэ, и "замаскировать свой экономический терроризм против Ирана".

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к независимому расследованию инцидента в Оманском заливе. "Очень важно выяснить правду. Совершенно очевидно, что это можно сделать лишь при наличии независимой комиссии, которая проверит все факты", - сказал он в Нью-Йорке.

Между тем глава МИД Великобритании Джереми Хант заявил, что его страна "почти уверена" в том, что в предполагаемом подрыве танкеров виновен Иран.