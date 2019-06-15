Врачи рассказали, как правильно пить воду летом 1 15.06.2019, 10:51

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Жажда и лето — эти два слова тесно связанны между собой.

В жаркую пору нужно уметь правильно утолить желание.

Разберемся в главных ошибках, ведущих к бесконечной охоте попить или к обезвоживанию, сообщает Хроника.инфо.

Питье залпом

Если утолять так жажду — она, увы, никуда не исчезнет, и даже может развиться обезвоживание! Дело в том, что организм не может усвоить сразу же энное количество воды.

Потому если она выпита «одним махом», то часть воды, которая на данный момент является излишком, выведется, но в целом при таком режиме питья в организме будет дефицит жидкости. Пить необходимо каждые 15 минут по 3-4 глотка.

Предпочтение холодным напитком

Чтобы осмос — поступление жидкости в клетки — был полноценным, ее температура должна быть примерно равна температуре тела. Потому питье напитков из холодильника жажду утолить не сможет.

Утоление жажды только чистой водой

Летом для удержания водного баланса пить необходимо из расчета 50 мл жидкости на один килограмм веса человека, что, к примеру, при весе 70 кг составляет 3,5 л.

Если вычесть из времени бодрствования время, в которое пить нельзя — позже 30 минут до еды и раньше двух часов после, — выходит, что эти 3,5 л необходимо выпить за 5-6 часов. С учетом пункта 1, большая часть этой воды в клетки не попадет.

Потому пополнять депо воды в организме необходимо не только чистой водой, а супами, свежими соками, кисломолочными продуктами, сочными ягодами и овощами.

Пить только одну воду в жару не стоит еще и потому, что она не содержит минералов, в то время как при потении они активно покидают организм, и они есть в составе указанных продуктов.

Минералы есть и в минеральной воде. Но пить без консультации с врачом можно только ту, уровень минерализации которой порядка 0,9 г/л, и не больше двух стаканов в день.