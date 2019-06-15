Всерьез и не очень: как может выглядеть Нотр-Дам 15.06.2019, 11:49

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Фото: picture alliance

Обретет ли Собор Парижской Богоматери первозданный вид?

Первая месса в Соборе Парижской Богоматери, ровно два месяца спустя после пожара в этом легендарном храме, пройдет в субботу, 15 июня. Как сообщает информационное агентство dpa, она состоится в не пострадавшей при возгорании часовне. Из соображений безопасности архиепископ французской столицы Мишель Опети пригласил на службу всего около двух десятков гостей.

Несмотря на то, что французский сенат, а также главный архитектор по реставрации собора Филипп Вильнев выступают за аутентичное восстановление сгоревшего шпиля, дискуссия о том, должна ли быть привязка к современности, продолжается, а архитекторы из разных стран и дальше делают свои предложения по восстановлению Нотр-Дама. Среди представленных концептов есть и серьезные, и не очень.

Райский сад, пасека и другие экологичные варианты

"Palingenesis" (от греческого "преобразование", "возрождение") называется проект парижского архитектурного бюро Vincent Callebaut, возглавляемого бельгийским архитектором Винсентом Каллебо, для которого главным источником вдохновения всегда была природа.

Фото: picture alliance

Авторы этого проекта предлагают заменить сгоревшую крышу Нотр-Дама экологичной, отвечающей духу времени конструкцией. Ее каркас планируется построить с использованием ламинированных деревянных балок и ромбовидных элементов из хрустального стекла, за счет чего там будет много тепла и естественного света.

На чердаке, который будет играть роль теплицы, предусмотрено создание этакого райского сада, предназначенного для созерцания и медитации, а также для выращивания овощей и фруктов.

Вариант звездного британского архитектора, лауреата Притцкеровской премии Нормана Фостера, который спроектировал современный купол Рейхстага в Берлине, - стеклянная крыша с возвышающимся над ней стеклянным шпилем, у основания которого предусмотрена обзорная площадка.

Французское архитектурное бюро NAB считает лучшим вариантом создание на крыше собора оранжереи, а шпиль предлагает заполнить ульями для пчел.

Архитектурное бюро Ulf Mejergren Architects из Стокгольма хотело бы разместить на крыше бассейн и окружить его уцелевшими от пожара статуями 12 апостолов. Шведские архитекторы делают отсылку к умению парижан наслаждаться жизнью и предлагают новое место для отдыха и медитации.

А некоторые архитекторы и вовсе хотят увековечить спонсоров, пожертвовавших крупные суммы денег на реконструкцию собора - выдвигают идею украсить главную церковь Франции их именами и логотипами.

За связь с историей

Россиянин Александр Неровня выступает за то, чтобы у обновленного Нотр-Дама была современная стеклянная крыша вместо деревянной. Но в то же время шпиль собора, по его мнению, должен соответствовать оригиналу. Люди почувствуют мощную связь с историей, увидев вместе старинную и современную части, считает Александр Неровня.

Архитектурное бюро Vizum Atelier из Словакии предлагает установить на крыше Нотр-Дама тонкий шпиль из легкого материала. В ночное время он будет напоминать луч света, соединяющий землю с небом.

Тем самым словацкие архитекторы хотят довершить то, что в свое время не удалось Эжену Виолле-ле-Дюку (1814-1879) - известному французскому архитектору, реставратору, искусствоведу и историку архитектуры, идеологу неоготики, основоположнику архитектурной реставрации, который в середине XIX века был назначен архитектором по восстановлению находящегося в то время в плачевном состоянии Собора Парижской Богоматери.

Вечный огонь и сквер с видом

Гигантские, выполненные из золота языки пламени как напоминание о постигшем Нотр-Дам пожаре - такую фигуру-монумент вместо копии сгоревшего шпиля хочет воздвигнуть на крыше парижского кафедрального собора французский дизайнер Матье Леаннер.

Александр Фантоцци, итальянский архитектор, работающий в Бразилии, предлагает покрыть всю крышу и шпиль Нотр-Дама яркими витражами. А французский ландшафтный архитектор Клеман Вильмен вообще считает, что восстанавливать крышу нет смысла. Он напоминает о том, что это потребует огромных затрат, и в качестве альтернативы предлагает сделать крышу плоской и разбить на ней доступный для посетителей зеленый сквер, откуда будет открываться великолепный вид на город.

Между тем, как показал опрос, проведенный в апреле институтом исследований общественного мнения YouGov, свыше половины французов выступают за то, чтобы восстановленный после пожара Собор Парижской Богоматери выглядел так, как раньше. И лишь четверть из них не против того, чтобы предоставить архитекторам свободу и дать им возможность покреативить. Так что садам на крыше Нотр-Дама цвести, скорее всего, не придется.