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Завтра ожидается жара до +31°

  • 15.06.2019, 11:52
Фото: tut.by

Лето в разгаре.

Жара до 31 градуса ожидается в Беларуси 16 июня, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет переменная облачность. Ночь ожидается без осадков.

Утром и днем преимущественно по западной половине пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах - грозы. Ветер будет переменных направлений умеренный, при грозах местами сильный порывистый.

Температура воздуха ночью ожидается от 12 градусов тепла по северу до 20 градусов по юго-западу страны, в середине дня воздух прогреется до 25-31 градуса.


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