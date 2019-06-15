Руководство Демпартии и олигарх Плахотнюк покинули Молдову 4 15.06.2019, 12:23

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Фото: epa/vostock-photo

Ранее в правительстве Молдовы анонсировали расследование возможного вывода ими средств из страны.

Информационное агентство Интерфакс сообщает, что Молдову покинули политики и бизнесмены, связанные с Демократической партией.

Данные сервиса flightradar24 показывают, что один самолёт Bombardier CRJ-200LR полетел в Москву, Gulfstream G200 приземлился в Одессе, а третий бизнес-джет — в Лондоне.

По данным СМИ, страну, в частности, покинул глава демпартии и олигарх Владимир Плахотнюк.

Ранее в правительстве Молдовы анонсировали расследование возможного вывода средств из страны главой Демократической партии Владимиром Плахотнюком.

Напомним, что вечером 14 июня в Молдове старое правительство Павла Филипа в полном составе ушло в отставку.

До недавнего времени в стране действовали два правительства — новое правительство во главе с премьером Майей Санду и старое правительство Павла Филипа, который имел поддержку Конституционного суда.

Легитимность нового правительства Молдовы признали США, ЕС, а также РФ.