Россия, Сербия и Беларусь проводят совместные учения 4 15.06.2019, 13:54

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ФОТО: FLICKR/U.S. ARMY EUROPE IMAGES

На маневры прибыли около 700 военных.

Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России заявил, что в Сербии стартовали международные учения «Славянское братство — 2019». Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, в этих учениях также принимают участие Россия и Беларусь. Проходят они в сербском Панчево и продлятся с 14 по 27 июня.

Уточняется, что на учения прибыли около 700 военных, а также более 50 единиц военной техники, пять самолетов ВТА и три беспилотных летательных аппарата.

Подобные учения организуются уже пятый год подряд.