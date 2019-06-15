закрыть
15 июня 2019, суббота, 17:31
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Россия, Сербия и Беларусь проводят совместные учения

4
  • 15.06.2019, 13:54
  • 2,307
ФОТО: FLICKR/U.S. ARMY EUROPE IMAGES

На маневры прибыли около 700 военных.

Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России заявил, что в Сербии стартовали международные учения «Славянское братство — 2019». Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, в этих учениях также принимают участие Россия и Беларусь. Проходят они в сербском Панчево и продлятся с 14 по 27 июня.

Уточняется, что на учения прибыли около 700 военных, а также более 50 единиц военной техники, пять самолетов ВТА и три беспилотных летательных аппарата.

Подобные учения организуются уже пятый год подряд.


популярное за неделю

Мнение

Тайные фокусы в зоне ультиматума
Тайные фокусы в зоне ультиматума Владимир Халип
Пора прекращать игры с диктаторами
Пора прекращать игры с диктаторами Андрей Санников
Окончательный диагноз
Окончательный диагноз Ирина Халип
В США я говорила о критической ситуации с независимыми медиа
В США я говорила о критической ситуации с независимыми медиа Наталья Радина