закрыть
15 июня 2019, суббота, 17:31
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

На поверхности Марса обнаружены загадочные символы

4
  • 15.06.2019, 14:01
  • 3,548

Тайные знаки завели ученых в тупик.

При помощи современных технологий ученым удалось обнаружить на поверхности Марса очень странные знаки.

Соответствующее заявление сделала пресс-служба Аризонского университета. 

Так, пользователям этот рельеф напомнил логотип из известного научно-фантастического фильма о космосе Star Trek, пишут «Акценты».

Рельеф странной формы был замечен на равнине Эллада на Красной планете.

По мнению ученых, такие необычные формы могли образоваться в результате работы лавы и ветра с песчаными дюнами. 

Это далеко не первый случай, когда ученым удалось обнаружить нечто подобное. В среде ученых это принято называть "призрачными дюнами". 


популярное за неделю

Мнение

Тайные фокусы в зоне ультиматума
Тайные фокусы в зоне ультиматума Владимир Халип
Пора прекращать игры с диктаторами
Пора прекращать игры с диктаторами Андрей Санников
Окончательный диагноз
Окончательный диагноз Ирина Халип
В США я говорила о критической ситуации с независимыми медиа
В США я говорила о критической ситуации с независимыми медиа Наталья Радина