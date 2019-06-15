На поверхности Марса обнаружены загадочные символы 4 15.06.2019, 14:01

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Тайные знаки завели ученых в тупик.

При помощи современных технологий ученым удалось обнаружить на поверхности Марса очень странные знаки.

Соответствующее заявление сделала пресс-служба Аризонского университета.

Так, пользователям этот рельеф напомнил логотип из известного научно-фантастического фильма о космосе Star Trek, пишут «Акценты».

Рельеф странной формы был замечен на равнине Эллада на Красной планете.

По мнению ученых, такие необычные формы могли образоваться в результате работы лавы и ветра с песчаными дюнами.

Это далеко не первый случай, когда ученым удалось обнаружить нечто подобное. В среде ученых это принято называть "призрачными дюнами".