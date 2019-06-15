Что вы не знали о новом министре здравоохранения 18 15.06.2019, 14:18

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Владимир Караник

Интересные факты о Владимире Каранике.

Уроженец Гродно с 2011 года являлся главврачом Минского городского клинического онкологического диспансера. Владимир Караник сознательно отошел от работы в операционной, поскольку считал, что из-за решения организационных вопросов будет иметь недостаточно практики, что может сказаться на его хирургических способностях, пишет udf.by.

Повесил на дверях кабинета объявление по поводу подношений со стороны пациентов

Сообщение гласило: «Вход с сумками и пакетами запрещен».

Во вторник, назначая Караника министром, Александр Лукашенко поставил перед ним задачу навести порядок в системе здравоохранения, чтобы не допускать коррупционных проявлений.

Активно общается по мобильному телефону, отвечает на все звонки

Караник рассказывал журналистам несколько месяцев назад: «Ради интереса решил подсчитать, сколько раз в день беру в руки телефон, чтобы ответить на вызов или самому позвонить. Когда дошел до сотни, бросил это занятие. Свой номер телефона никогда не менял и не скрывал. Меня находят даже пациенты, которых лечил еще в РНПЦ онкологии и медрадиологии: что-то спрашивают, уточняют и просто поздравляют с профессиональным праздником».

После назначения министром журналисты также смогли дозвониться до Караника и задать вопросы.

Считает рак бичом нации

Заболеваемость онкологией в Беларуси с каждым годом увеличивается. Владимир Караник объясняет это не плохой экологией или последствиями катастрофы на Чернобыльской АЭС, а увеличившейся продолжительностью жизни людей.

Лукашенко хвалил работу диспансера под его руководством

При том, что заболеваемость онкологией увеличилась, умирать от нее в Минске стали реже. Количество умерших значительно не выросло, хотя количество заболевших с 2000 года практически удвоилось.

Полтора года назад Минской онкодиспансер посетил руководитель страны.

«Им Нобелевскую премию надо давать, они всех здесь вылечивают», – заявил Лукашенко.

Может оказаться самым высоким министром

Судя по фотографиям, Караник заметно выше Лукашенко. Данных о его росте в открытом доступ нет, зато известен рост руководителя страны – 1 метр 88 сантиметров.

По просьбе пациентов составлял экзотические справки

Владимир Караник рассказывал о предрассудках пациентов, под нажимом которых он составлял справки, которые другим могли бы показаться странными.

Мужчина из деревни после операции на легких попросил написать справку, что он не заразен для домашних птиц. Дело в том, что его супруга считала, что от кашля и плевков мужа дохнут куры.

Женщина из сферы торговли попросила составить справку об отсутствии у нее злокачественной опухоли. Все из-за того, что коллеги опасались заразиться и не садились с ней за один стол.

Придерживается убеждения, что лежание в больнице не лечит

При значительном росте количества больных Минский онкологический диспансер столкнулся с некоторыми проблемами по предоставлению коечных мест. Главврач взял курс на сокращение сроков госпитализации.

«Придерживаемся постулата — койка не лечит. Больного человека нужно положить в клинику, оказать ему медицинскую помощь, после чего, когда необходимость в стационарной помощи отпадает, выписать на дальнейшее лечение либо в нашей поликлинике, либо по месту жительства», – рассказывал Караник.

Можно допустить, что на посту министра здравоохранения этот курс он продолжит в масштабах страны.