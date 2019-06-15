В Евросоюзе осудили смертные казни в Беларуси 6 15.06.2019, 14:21

1,314

Представитель Европейской службы внешних связей призвала Беларусь отменить смертную казнь.

Европейский союз осуждает смертные казни двух человек в Беларуси. Об этом говорится в заявлении представителя Европейской службы внешних связей Майи Косьянчич, опубликованном на сайте службы 14 июня.

Она заявила, что в июне был казнен осужденный Александр Жильников, а также, вероятно, смертный приговор привели в действие в отношении Вячеслава Сухарко. Косьянчич высказала сочувствие их семьям.

"В то же время ЕС подтверждает свою решительную неприемлемость смертной казни при любых обстоятельствах и призывает Беларусь ввести мораторий на смертную казнь в качестве первого шага к отмене. Смертная казнь нарушает неотъемлемое право на жизнь, закрепленное во Всеобщей декларации прав человека, и является высшим жестоким, бесчеловечным и унижающим достоинство наказанием. Продолжающееся применение смертной казни противоречит международным обязательствам Беларуси", – заявила спикер.

Косьянчич подчеркнула, что Беларусь – единственная страна в Европе, которая все еще применяет смертную казнь.

Правозащитный центр "Весна" 13 июня сообщил о казни Жильникова, осужденного за убийство трех человек. О судьбе второго осужденного по тому же делу, Сухарко, пока ничего не известно, но обычно смертные приговоры в таких случаях приводятся в исполнение одновременно.

По данным "Радыё Свабода" , с 1991 года в Беларуси вынесли более 300 смертных приговоров.