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Демпартия Молдовы: Плахотнюк выехал из страны на несколько дней

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  • 15.06.2019, 14:37
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Фото: Vlad Plahotniuc / Facebook

Олигарх якобы полетел навестить семью.

Лидер Демократической партии Молдовы (ДПМ), бизнесмен Владимир Плахотнюк покинул страну. Об этом сообщила пресс-служба ДПМ.

"В связи со спекуляциями в прессе о так называемом исчезновении лидера ДПМ уведомляем, что Плахотнюк уехал на несколько дней из страны к своей семье", – заявили в партии.

14 июня Демократическая партия Молдовы отказалась от власти, а правительство Павла Филипа ушло в отставку в полном составе. 

Премьер-министр Молдовы Майя Санду заявила, что решение правительства от Демократической партии уйти в отставку запоздало, а Плахотнюк ответит за свои действия по закону. 


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