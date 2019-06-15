ГАИ и волонтеры в жару раздают на трассе М1 питьевую воду 8 15.06.2019, 14:41

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Фото: virtualbrest.by

Необычно жаркая погода установилась в Беларуси.

Как известно в жаркую погоду внимание водителей рассеивается и быстра реакция уменьшается, а это может спровоцировать дорожную аварию. В такую погоду водитель должен быть более внимательным, сосредоточенным и осторожным при участии в дорожном движении, пишет virtualbrest.by.

На автодорогах республиканского и местного значения сотрудники Госавтоинспекции следят за самочувствием водителей. Именно в целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием различных категорий участников дорожного движения Госавтоинспекция Брестской области совместно организаций Белорусского общества «Красный Крест» 13 июня на автодороге М-1 «Брест — Минск — граница Российской Федерации» провела профилактическую акцию «Жара!».

Фото: virtualbrest.by

В рамках мероприятия проводились разъяснительные беседы о правилах безопасного поведения на дороге в жарких погодных условиях, а также вручались тематические памятки «Советы водителям на период жары». Волонтеры же раздавали водителям и пассажирам автомобилей бутилированную питьевую воду.

Фото: virtualbrest.by

Госавтоинспекция рекомендует водителям не находиться долгое время за рулем, особенно если в автомобиле нет кондиционера. При необходимости сесть за руль следует особенно тщательно контролировать свое самочувствие. В дальние поездки лучше отправляться в ранние часы. С собой следует брать прохладительные напитки и необходимые лекарства. При внезапном недомогании надо остановиться в тени, выйти из-за руля, пройтись, и только при хорошем самочувствии продолжить движение.

В последующие дни по прогнозам синоптиков жара сохраниться. В планах сотрудников ГАИ и волонтеров Красного креста ежедневно проводить аналогичные мероприятия.