Профсоюзы призвали МОТ надавить на правительство Беларуси 2 15.06.2019, 15:02

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Архивное фото radiobrisas.com

Трудовой кодекс страны, вероятно, скоро станет худшим в мире.

Белорусский конгресс демократических профсоюзов (БКДП) призывает Комитет по применению стандартов Международной организации труда (МОТ) использовать все возможности для того, чтобы принудить Беларусь соблюдать права работников и профсоюзов. Об этом заявил вице-председатель БКДП Сергей Антусевич, выступая 15 июня на 108-й сессии Международной конференции труда в Женеве (Швейцария).

Сегодня Комитет по применению стандартов МОТ рассматривает индивидуальный вопрос соблюдения Беларусью Конвенции № 29 о запрете на использование принудительного труда. Антусевич участвует в этом мероприятии как делегат Международной конфедерации труда, членом которой является БКДП. Он предоставил БелаПАН текст своего выступления.

«Ситуация с трудовыми правами в Республике Беларусь, по нашему мнению, продолжает оставаться сложной, — заявил профсоюзный лидер. — Сфера трудовых отношений регулируется не Трудовым кодексом, а декретами и указами президента. Одним из декретов все работники переведены на срочные трудовые контракты. Тем самым эта цивилизованная форма найма из-за чрезмерного распространения превращена в разновидность принудительного труда, так как работники по своей инициативе не могут уволиться. А Беларусь стала страной временной занятости».

«Еще одним декретом введена система чрезмерных наказаний и налагаемых на работников штрафов, имеющая выраженные признаки принудительного труда. За различные нарушения трудовой, производственной и исполнительской дисциплины работников могут лишить до трех четвертей заработной платы, и без того одной из самых низких в Европе. Декретом о так называемых тунеядцах труд, вопреки Конституции, объявлен не правом, а обязанностью гражданина, неработающие граждане подвергаются дискриминации и должны оплачивать коммунальные услуги по увеличенным тарифам», — добавил профсоюзный лидер.

По его словам, в стране также продолжают практиковать принудительный труд «в системе лечебно-трудовых профилакториев, куда помещают алкоголиков». Название этих учреждений, сказал он, «не должно вводить в заблуждение, поскольку никакой медицинской терапии они не предусматривают».

«Система учреждений является, по сути, продолжением традиций тоталитарных режимов 1930-х годов прошлого века, жесткого насильственного принуждения к труду больных алкоголизмом граждан», — пояснил он.

Аналогичный принцип насилия над гражданами, сказал Антусевич, положен в основу «принуждения к труду родителей, из семей которых изъяли детей». «Принятый закон дискредитирует само понятие труд, поскольку применяется принудительно в качестве средства перевоспитания асоциальных элементов», — убежден вице-председатель БКДП.

«Невзирая на то что Беларусь уже в третий раз за последние четыре года отчитывается на заседаниях комитета о выполнении Конвенции №29 МОТ, правительство продолжает использовать инструменты принудительного труда, — заявил профсоюзный лидер. — Более того, парламентом в первом чтении уже принят закон об имплементации декретов о переводе всех работников на срочные трудовые контракты, чрезмерных наказаниях и налагаемых на работников штрафов, в Трудовой кодекс. Тем самым брошен очередной вызов принципам и ценностям МОТ, а Трудовой кодекс страны, вероятно, станет скоро худшим в мире».

«Мы призываем комитет использовать все возможности по принуждению белорусского правительства к отказу от многолетних практик нарушения прав трудящихся и профсоюзов, граждан страны, игнорирования ратифицированных Конвенций МОТ, включая Конвенцию № 29, международных трудовых норм», — подытожил Антусевич.

Сессия Международной конференции труда проходит с 10 по 21 июня. В первый день работы конференции Беларусь была включена в число 24 стран, где ситуация с правами трудящихся требует индивидуального рассмотрения.

Еще до начала нынешней сессии конференции правительство Беларуси представило Комитету по применению стандартов отчет о выполнении Конвенции № 29. Этот документ опубликован на сайте МОТ. Из него следует, что Беларусь «твердо и последовательно поддерживает запрет и искоренение принудительного труда». Этот постулат закреплен «в наиболее важных законодательных актах страны» — Конституции и Трудовом кодексе.

По мнению белорусской стороны, декрет Лукашенко № 3 от 2 апреля 2015 года «О содействии занятости населения» и закон № 104-З от 4 января 2010 года «О порядке и условиях направления граждан в лечебно-трудовые профилактории и условиях нахождения в них», на которые ранее обращали внимание органы МОТ, «не противоречат положениям Конвенции № 29». Эти документы «направлены на решение социально значимых задач — содействие занятости населения и борьбу с пьянством и наркоманией». Подходы, которые определены в этих документах, «соответствуют нормам справедливости и социально обоснованы», утверждают в правительстве.