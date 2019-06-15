Умер знаменитый итальянский режиссер Франко Дзеффирелли 3 15.06.2019, 15:06

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Франко Дзеффирелли

Фото: Википедия

Режиссеру было 97 лет.

Выдающийся итальянский режиссер театра и кино Франко Дзеффирелли скончался в субботу в своем доме в Риме на 97-м году жизни, сообщили представители фонда, который носил имя маэстро.

"Несколько минут назад спокойно остановилось сердце Франко Дзеффирелли. Он родился во Флоренции 96 лет назад. Кончина последовала после продолжительной болезни. Информация о месте и дате похорон последует. Маэстро упокоится на кладбище Porte Sante во Флоренции", - говорится в сообщении, размещенном на сайте Фонда Дзеффирелли.

Дзеффирелли был дважды номинирован на премию "Оскар", является обладателем премии Британской академии кино и телеискусств (BAFTA), пять раз становился лауреатом национальной премии "Давид ди Донателло".

Дзеффирелли (имя при рождении - Джанфранко Корси) родился в 1923 году. Во время Второй мировой войны участвовал в Движении сопротивления. После войны переехал в Рим, где работал актёром и ассистентом режиссёра - в частности, на съемках фильма Лукино Висконти "Земля дрожит". Занимался театральными постановками. С 1960-х годов почти полностью посвятил себя кинематографу. Всемирную известность ему принесли фильмы по произведениям Шекспира - "Укрощение строптивой" и особенно "Ромео и Джульетта" (1968), завоевавший две премии "Оскар".

Среди других известных фильмов Дзеффирелли - "Иисус из Назарета", "Гамлет", "Чай с Муссолини". Последний фильм режиссёра - снятый в 2002 году "Каллас навсегда".