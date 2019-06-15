Анджей Дуда в США: Польша хочет поставлять американский СПГ в страны Троеморья 1 15.06.2019, 15:47

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Анджей Дуда

Польша импортирует все меньше газа из России.

Польша увеличит объем поставок сжиженного природного газа из США, - сообщил американский министр энергетики Рик Перри в Техасе. Он сопровождал президента Польши Анджея Дуду во время его визита в СПГ-терминал в Сабин Пассе, на границе Техаса и Луизианы. Это одно из мест в США, откуда отправляются суда с СПГ, передает «Радио Польша».

«Польша импортирует все меньше газа из России и все больше сжиженного природного газа из разных стран мира, в том числе и из США. На данный момент Варшава подписала контракты с американскими фирмами на поставки почти 7 млн тонн СПГ ежегодно. Это 55% годового потребления газа в Польше», - сказал Рик Перри.

Через несколько недель в Польшу из Сабин Пасс будет отправлена первая поставка СПГ.

В свою очередь, президент Польши Анджей Дуда повторил заявление, что в рамках инициативы Троеморье Польша хочет построить соединения со странами Центральной и Восточной Европы и поставлять туда американский газ.

«Энергетическая безопасность нужна на всей территории между Балтийским, Адриатическим и Черным морями, на территории, где еще до недавнего времени единолично правил «Газпром»», - заявил польский президент.

Польша импортирует газ из нескольких фирм в США.