Зеленский: В ближайшее время будут инвестиционные вливания в инфраструктуру Донбасса 5 15.06.2019, 16:10

1,321

Владимир Зеленский

Президент Украины заявил, что обсуждает вложения в Донбасс со всеми иностранными инвесторами.

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Мариуполь Донецкой области посетил мультихаб Spalah, где заявил о важности развития инфраструктуры Донбасса, сообщила 15 июня пресс-служба президента Украины.

"В ближайшее время будут инвестиционные вливания в инфраструктуру Донбасса. Я говорю об этом со всеми иностранными инвесторами", – заявил президент Украины.

12 июня Зеленский заявил главе Европейского банка реконструкции и развития, что организация остается крупнейшим институциональным инвестором Украины. Он добавил, что Украина ценит сотрудничество с международными партнерами, среди которых ЕБРР, Всемирный банк и Международный валютный фонд.