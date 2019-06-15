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Зеленский: В ближайшее время будут инвестиционные вливания в инфраструктуру Донбасса

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  • 15.06.2019, 16:10
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Владимир Зеленский

Президент Украины заявил, что обсуждает вложения в Донбасс со всеми иностранными инвесторами.

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Мариуполь Донецкой области посетил мультихаб Spalah, где заявил о важности развития инфраструктуры Донбасса, сообщила 15 июня пресс-служба президента Украины.

"В ближайшее время будут инвестиционные вливания в инфраструктуру Донбасса. Я говорю об этом со всеми иностранными инвесторами", – заявил президент Украины.

12 июня Зеленский заявил главе Европейского банка реконструкции и развития, что организация остается крупнейшим институциональным инвестором Украины. Он добавил, что Украина ценит сотрудничество с международными партнерами, среди которых ЕБРР, Всемирный банк и Международный валютный фонд.


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