Станислав Шушкевич: «Посвящается белорусской молодежи» 15.06.2019, 16:17

СТАНИСЛАВ ШУШКЕВИЧ

ФОТО: CHARTER97.ORG/ИВАН МЕЖУЙ

Первый руководитель независимой Беларуси рассказал о своей книге.

На прошлой неделе первый руководитель независимой Беларуси Станислав Шушкевич презентовал свою книгу - «Моя жизнь, крушение и воскрешение СССР. 25 лет спустя». Книга издана в Украине. Белорусские издательства выпускать книгу Шушкевича не решились, а государственные книжные магазины продавать ее отказались.

Воспоминания дополнены фотографиями, в т.ч. теми, которые делал сам Станислав Шушкевич с 1946г. На 500 страницах размещено 300 уникальных фотографий. На титульном листе надпись: «Посвящается тем, кому предназначено вернуть Беларусь в Европу, - белорусской молодежи». Станислав Шушкевич уверен, что «только молодые силы сумеют решить большинство наших сложных вопросов».

Выдающийся современник поделился с читателями «БелГазеты» редкими фотографиями, вошедшими в книгу, а также воспоминаниями о важных исторических событиях.

ИЮНЬ 1941-ГО. НАЧАЛО ВОЙНЫ

- Этот летний месяц мне запомнился на всю жизнь. За хорошее поведение и послушание в течение целой недели, которые дались мне очень непросто, бабушка обещала сводить меня в воскресенье, 22 июня, в парк имени Горького. Туда я и сам мог бы сходить, идти-то всего чуть более километра - не расстояние по тому времени для меня и моих сверстников в благополучном Минске. Ведь мне уже шесть с половиной! Но с бабушкой интереснее: купит билет на карусели, карамельного петушка на палочке, а если вообще не нарушу ее строгих предписаний, то и мороженое, хотя обязательно пояснит, что продукт этот очень дорогой, вредный, и если его есть так, как я ем все остальное - быстро-быстро, то и простудиться можно и голос потерять. То, что утром объявили по радио о начале войны, - мелочь, война до Минска не дойдет. Так считают и мама, и бабушка. «Страна крепка и танки наши быстры, и наши люди мужеством полны…» Не допустят! Поэтому идем в парк.

…Через два дня фашистские бомбардировщики подожгли центр города, и ветер гнал огонь в сторону Комаровки. Нужно было уходить от наступающих захватчиков, и мы - мама, бабушка, сестра и я - пошли по Борисовскому тракту на восток, захватив с собой все, что могли нести. Бабушка вела на поводке козу. Шли два дня, ночь провели на сеновале в какой-то деревне. К концу второго дня пришлось повернуть обратно, так как навстречу нам двигалась масса таких же бедолаг, как и мы. Немецкий десант высадился впереди и перерезал дорогу… На шестой день войны, 28 июня, немцы вошли в Минск.

Вряд ли когда-нибудь я смогу забыть первые дни фашистской оккупации, повешенных молодых девушек и парней с табличками на груди «Они стреляли по германским солдатам». Нельзя забыть колонны голодных, измученных пленных красноармейцев; не забыть и не принесший никому никакого вреда взрыв в вагоне трамвая «Только для немцев», после которого фашисты здесь же захватили и на виду у всех расстреляли 50 ни в чем не повинных случайных прохожих. После какой-то партизанской акции в Минске фашисты схватили и мою мать, но худшее с ней не произошло. Ее поместили в концентрационный лагерь на улице Широкой. Война - это ужас и на фронте, и в тылу, и на оккупированных землях.

ДЕКАБРЬ 1991-ГО. РАЗВАЛ СССР

- Михаил Сергеевич Горбачев не устает повторять, что ему - президенту СССР - о Беловежском соглашении сообщили позже, чем президенту Соединенных Штатов Америки Джорджу Бушу. Это неправда. Я позвонил ему первому, как мы втроем - Ельцин, Кравчук и я - договорились. Позвонил гораздо раньше, чем Ельцин Бушу по «тройке» - телефону, который находился у него под рукой. Но сначала трубку снял не он, а кто-то другой. Начал спрашивать, кто звонит, откуда. Я представился. Последовал ответ: передаю трубку президенту. Горбачев важничал, держал паузу. Потом взял трубку. Я стал ему детально объяснять сущность подготовленного для подписания документа и очень удивился, что он обращается ко мне на «вы». До этого было только «ты». Видя, что я говорю по телефону, и, естественно, не прислушиваясь к моему разговору, Ельцин начал звонить Бушу. А я говорил еще только с помощником. Ельцина соединили сразу же. Переводил разговор Андрей Козырев, переводил во всеуслышание, громко, приложив к уху трубку параллельного с ельцинским аппарата.

В декабре 1991г. этот снимок появился в сотнях газет и журналов мира. Не исключаю, что по этой причине получило широкое распространение неточное мнение о том, что Соглашение о создании Содружества Независимых Государств подписали в Вискулях три человека, изображенных на снимке: Борис Ельцин, Станислав Шушкевич, Леонид Кравчук (справа налево). В действительности под соглашением стоят также подписи госсекретаря РФ Геннадия Бурбулиса, премьера Украины Витольда Фокина и премьера Беларуси Вячеслава Кебича. Мы же втроем подписали тогда краткое полустраничное заявление о сути Соглашения о создании СНГ.

Буш сориентировался мгновенно. Михаил Сергеевич, как у него было принято, начал менторским тоном меня поучать и сказал, растягивая слова, примерно следующее: «А не задумались ли вы над тем, как воспримет ваши деяния международная общественность?» - «Уважаемый Михаил Сергеевич, в этом отношении всё в порядке. Вот Борис Николаевич говорит о предстоящем подписании с Бушем, и тот нормально на все реагирует». Далее в трубке было молчание до сигнала «отбой». Около 16 часов соглашение было подписано в торжественной обстановке перед журналистами и телекамерами. Подписание Беловежского соглашения я считаю вторым по значимости важным событием и для Беларуси, и в моей жизни. Десятки раз те, кто меня за подпись под ним упрекали, его не читали и не знали, но по инерции, как было принято в Советском Союзе, упрекали. А упрекать не за что. Документ признан серьезными аналитиками «шедевром легитимной дипломатии конца второго тысячелетия».

В 1993г. известный американский писатель Норман Майлер (в центре) через посла США попросил меня его принять. У своего советника Сергея Паньковского (первый слева), я узнал, что на русский переведена лишь книга Майлера о корейской войне «Нагие и мертвые». Не желая выглядеть непросвещенным, за ночь я эту книгу прочел. Подумал, что автор наверняка знает всемирно известных В. Быкова и К. Симонова, спросил, как он к ним относится. Оказалось, что он ни о них, ни об их творчестве ничего не знает. Майлер смог ознакомиться в КГБ РБ с личным делом Ли Харви Освальда, попросил меня ответить на ряд вопросов и вскоре издал книжку Oswald’s Tale очередное художественное произведение об Освальде. Мне, например, приписано в этой книжке то, чего я ему никогда не говорил. Но «Освальдиада» продолжается, и многие цитируют Майлера, считая его Oswald’s Tale исторической правдой.

ЛИ ХАРВИ ОСВАЛЬД. КТО УБИЛ КЕННЕДИ?

- Чего только не написали обо мне любители сенсаций! Наиболее распространенная легенда, которую и сейчас временами кое-кто вспоминает, состоит в следующем. Шушкевич - сексот. По заданию КГБ он покинул работу в Академии наук, где уже настучал на всех, на кого надо. Его специально устроили на радиозавод, чтобы сделать из бежавшего в СССР американского дезертира агента КГБ, который готов к выполнению любого задания советских спецслужб.

Октябрь 2011г. В шведском Гетеборге с депутатом Европарламента от Литвы профессором Ландсбергисом, куда нас пригласили на форум по случаю 20летия распада СССР, мы вспомнили забавный случай в Вискулях 19летней давности. В июле 1992г. по просьбе председателя Сейма Литвы Витаутаса Ландсбергиса мы выбрали местом переговоров Вискули и сели за стол, за которым было подписано Соглашение о создании СНГ. Сознавая, что вокруг пуща, наши охранники играли в соседнем зале в бильярд. Я попросил их присмотреть за моим семилетним сыном, так как жена в это время знакомила госпожу Гражину Ландсберги с резиденцией. Дверь бильярдной была закрыта, ключ торчал в двери. Сын пытался выбежать в холл, но его сразу же вернули. Правильно оценив ситуацию, мой Стас вынул из замочной скважины ключ и запер им дверь снаружи. Профессионалам спецслужб Литвы и Беларуси, оказавшимся в изоляции от охраняемых, пришлось выбираться через форточку и долго искать виновника своего заключения на просторах бывшей резиденции ЦК КПСС.

В действительности все было совершенно не так. Что я могу сказать о «нашем ученике» Ли Харви Освальде доказательно? Ничего! Единственное, могу утверждать, что он не мой и не Сашин, а наш с Сашей Рубенчиком ученик. Мы должны были работать с ним только вместе. Нам с Александром Рубенчиком было категорически запрещено спрашивать, кто он, откуда, где рос, учился, как попал в Минск. Сам Освальд не очень распространялся о себе, о том, где и кем был. Темы занятий также не побуждали откровенничать: погода, город, страна, цех, завод, спорт, магазин, базар, театр, кино и т.п. Но десяток уроков общения все же формирует о человеке какое-то впечатление. Более того, я чуть-чуть знал его и по цеху, где он числился слесарем. Больше всего боялся, чтобы его куратор - настоящий слесарь-профессионал, как и большинство рабочих в экспериментальном цеху - не поручил ему делать детали по моему заказу. Испортит. Так вот все это не позволяет мне поверить заключению комиссии во главе с председателем Верховного суда США Эрлом Уорреном. Комиссия в течение десяти месяцев расследовала преступление и пришла к выводу, что одиночка Ли Харви Освальд задумал и выстрелом из винтовки смертельно ранил 22 ноября 1963г. президента Соединенных Штатов Америки Джона Кеннеди, когда тот вместе со своей женой Жаклин ехал в кортеже по Элм-стрит в Далласе. Я не одинок, более 70% американцев не верит в официальную версию убийства. Побывав в 2008г. в Далласе на месте преступления, я, как и большинство американцев, отвергаю официальную версию.