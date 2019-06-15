Комаровка или Ждановичи: где дешевле сезонные продукты? 1 15.06.2019, 16:40

1,015

Сравнение цен на топовых рынках Минска.

Минчане убеждают, что Комаровка уже не та: за самой дешевой клубникой и черешней нужно ехать на Ждановичи. Мы долго метались между двух огней, терзали себя сомнениями и догадками и наконец решились. Выехали на два топовых для минчан рынка и для успокоения души заскочили на Западный (ну а вдруг?). Расспросили, попробовали, посмотрели. Делимся, где выгоднее закупаться сезонными ягодами, овощами и фруктами, пишет «Онлайнер».

Комаровка: арбуз «с доставкой до машины» — 4 рубля за килограмм, без доставки — столько же

Клубника сегодня — королева рынка. Самая дешевая на Комаровке стоит от 1,5 рубля за килограмм. Такую нужно есть быстро. На вид даем ей не больше суток нормальной жизни. Средний вариант — по 3 рубля. Для олигархов есть музейная «Мальвина» — яркая и фотогеничная, по 12 рублей.

Черешня здесь в основном делится на три вида: «огонь», «сказочно сладкая» и «сладкая супер». Завозится из Украины и Греции и стоит от 7—8 рублей. Видим и описание «хрустящая», все ягоды как одна ровные и блестящие. Стоят 15 рублей за кило. Интересно, как это — хрустящая, но проверять дороговато.

Абрикосы на Комаровке продают по 5—6 рублей, в основном узбекские. На прилавке встречаем одинаковые корзинки с двумя ценниками: 5,90 и 6,50.

— А чем отличаются? — спрашиваем.

— Ничем, просто две цены, — исчерпывающе объясняет продавец.

Появились на Комаровке и арбузы — крупные и кажутся спелыми. «С доставкой до машины» (ее обещают продавцы) можно купить по 4 рубля за кило. Без доставки — столько же. Дыня выглядит пока не совсем естественно, но дороговато — 15 рублей за кило.

Потихоньку открывает сезон и земляника — пол-литровый стаканчик лесной обойдется в 8 рублей, но можно и поторговаться до 7,50. Продавцы говорят, что такая чудесная скидка только сегодня, «завтра уже не будет!».

Огурцы — от 99 копеек за кило. Кривенькие, но как с бабушкиной грядки. Ровные, красивые и пупырчатые (приятный душе хруст обеспечен) — от 1,30 до 2,50. Разница в рубль, а в глазах дилетантов выглядят одинаково. Помидоры стоят от 3 рублей. «Малиновые» — от 3,80 до 7 за кило.

Западный: самая дорогая клубника — 3,5 рубля

Здесь выбор невелик, но за клубникой идти можно. На открытом рынке продают только ее. В ароматах утопаем, сами понимаете.

Самая дешевая — из Дрогичина — по 1,20. Мелкая, но для варенья сойдет. Среднюю по размеру и виду можно взять от 1,50 до 2,50. Самая дорогая — симпатичная ягода из Иваново — по 3,50.

Среди клубничного рая затесалась и парочка стаканчиков земляники по 5 рублей.

— Совсем дарма! — безапелляционно оценивает прохожая, но не покупает.

Остальная сезонка на Западном — в крытой части рынка. Там дороговато. Черешня продается от 8—9 рублей за килограмм. Как и на Комаровке, здесь находим недешевую «хрустящую» — за 16 рублей.

Арбузы продаются в четырех-пяти точках. На Западном на них fix price — все 5,50 за килограмм. Дыня здесь одна — маленькая, но выглядит спелой. На свои 6,50 за кило тянет. Абрикосы в среднем по 7 рублей. Все одинаковые: мягкие, армянские.

Красные помидоры — от 3 рублей за килограмм, желтые (в том числе «сливки» ) — по 4,50. Рекордсмен по цене — азербайджанский розовый томат «малиновка» — по 6,50. Огурцы от 1,20 до 1,50 — почти все твердые и ровные, выросли в Пинске.

Ждановичи: огурцы по 70 копеек и почти августовские арбузы

Рынок с овощами и фруктами рядом с ТД «Ждановичи» дороговат и скуп на выбор. 8 рублей за килограмм средней на вид клубники.

— У нас возле дома по пять продают! — возмущается женщина. У нее возле дома неплохо, но на «оптовом» рынке через подземку — еще лучше. Он с раннего утра кишит посетителями.

Здесь клубника — от 1,2 за килограмм. Мелковата, а крупнее и красивее можно спокойно найти от полутора до 2 рублей. За 5 рублей — уже почти мажорская, отборная фермерская. Все ягоды — белорусские, из Брестской области. Чаще всего с кислинкой.

Крымская, греческая и молдавская черешня здесь стоит от 5 до 7 рублей. Выглядит сочной, цвет насыщенный бордовый. Светлую украинскую продают по 7 рублей. Та самая хрустящая здесь на 10 рублей дешевле, чем на Комаровке, — 6 рублей за килограмм. Есть черешня и по 10—15 рублей: продавцы клянутся, что сладкая-сладкая.

Выбор арбузов на Ждановичах самый большой. На вкус они уже почти августовские: мякотные, сочные и насыщенно-розовые. Стоят 3—4 рубля за килограмм. Дыни — по 6,50.

Самые дешевые абрикосы — узбекские, по 4,50 за кило, «суперсладкие сочные» — по 5 рублей, ереванские — 6,50.

За огурцами стопроцентно нужно ехать на Ждановичи. По 70 копеек за килограмм найдешь только здесь. Есть и за 80 копеек, и за полтора рубля, но выглядят все одинаково. Можно закупать оптом и перепродавать на Комаровке.

С томатами то же самое. Спелые белорусские — от 2,50. Розовые — от 3,40. Рекорд поставили помидоры за 1,20, но их съедобность вызывает сомнения.

Что в итоге?

Читатели правы: Ждановичи рулят. Вся сезонка там обойдется в полтора, а то и два раза дешевле. На втором месте — Комаровка: чуть дороже, зато в центре. На Западный стоит ехать только за клубникой.

Для удобства приводим таблицу с ценами в рублях за килограмм