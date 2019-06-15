Николай Ходасевич: «Шахтер» перестал ментально опасаться БАТЭ и нахраписто пытается сместить его с трона 15.06.2019, 16:56

Николай Ходасевич

Спортивный журналист поделился ожиданиями от матча БАТЭ – «Шахтер».

Известный журналист Николай Ходасевич поделился ожиданиями от матча БАТЭ – «Шахтер». Напомним, что игра состоится 16 июня. Начало – в 17:00.

«Допускаю, яркого голевого противостояния ждать не стоит. Клубам феерия не нужна стратегически, важнее любая победа в терпеливом тактическом сражении. При этом напомню, что у борисовчан должок за прошлый год.

Не забыли ноябрьский разгром (0:3) чемпиона в Солигорске? В первом круге в Борисове случилась безголевая ничья. Определенно «Шахтер» перестал ментально опасаться многолетнего лидера чемпионата и нахраписто пытается сместить его с трона, подчеркнуто демонстрируя собственные амбиции в очных противостояниях. Вот и главная интрига воскресного вечера: замахнутся ли гости на победу в логове чемпиона? Как на прежние неудачи отреагирует БАТЭ?

Болельщики могли бы пожалеть, что такой поединок лег по календарю сразу после матчей национальной сборной, куда было вызвано достаточно представителей обоих клубов, но этому обстоятельству не стоит уделять много внимания. Во-первых, у сборников достаточно дней на восстановление. Во-вторых, полный матч против североирландцев провели немногие. Значит, мы вправе рассчитывать на нечто необычное в исполнении команд, главная цель которых — чемпионство», – написал Ходасевич.