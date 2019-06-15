Завтра топливо в Беларуси подешевеет на 1 копейку 3 15.06.2019, 17:56

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С 16 июня в Беларуси снова изменяются розничные цены на автомобильное топливо.

Об этом сообщили в пресс-службе «Белнефтехима».

С 16 июня розничные цены на все виды автомобильного топлива уменьшатся на 1 копейку. Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1 рубль 57 копеек, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 67 копеек, АИ-98-К5-Евро — 1 рубль 89 копеек, ДТ — 1 рубль 67 копеек.

Как пояснили в «Белнефтехиме», цены на топливо уменьшатся на 1 копейку «в соответствии с принятой концерном политикой поэтапного изменения цен на автомобильное топливо и в связи со снижением цен на нефть, поставляемую на белорусские НПЗ».

Это семнадцатое изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена на топливо изменялась 9 июня: некоторые виды автомобильного топлива подешевели на 1 копейку. Тогда в «Белнефтехиме» пояснили: решение принято «в соответствии с принятой концерном политикой поэтапного, сдержанного изменения цен на автомобильное топливо и в связи со снижением в течение прошедшей недели цен на нефть, поставляемую на белорусские НПЗ», напоминает tut.by.

Напомним, в 2018 году цены на топливо менялись 27 раз (в основном увеличивались на копейку. — Прим.), что в «Белнефтехиме» объясняли необходимостью «компенсации затрат НПЗ по приобретению углеводородного сырья».