Конституционный суд Молдовы отменил решение о роспуске парламента 15.06.2019, 18:19

Вчера старое правительство Павла Филипа в полном составе ушло в отставку.

Конституционный суд Молдовы отменил решение о нелегитимности действий парламента, которые привели к политическому кризису в Молдове.

Об этом сообщает nv.ua со ссылкой на Ziarul de Gardă.

Суд аннулировал свои решения после того, как Демократическая партия Молдовы объявила о выходе в оппозицию, а президент Игорь Додон обратился к судьям с просьбой пересмотреть принятые ими решения.

Напомним, что вечером 14 июня в Молдове старое правительство Павла Филипа в полном составе ушло в отставку.

До недавнего времени в стране действовали два правительства — новое правительство во главе с премьером Майей Санду и старое правительство Павла Филипа, который имел поддержку Конституционного суда.

Легитимность нового правительства Молдовы признали США, ЕС, а также РФ. Президент Игорь Додон высказался в поддержку правительства Санду.