Как живет Михаил Грабовский после НХЛ 2 15.06.2019, 18:27

Михаил Грабовский

Самое интересное из жизни хоккеиста до работы в минском «Динамо».

Февраль 2016-го. Михаил Грабовский проводит неплохой для себя сезон в «Айлендерс», набрав (9+16) 25 очков, и является кандидатом в сборную Европы на Кубок мира. Затем в одном из матчей получает повреждение, однако никто толком не знает, что произошло с игроком. Белорус пропускает десять игр, возвращается, принимает участие в еще одной встрече и выбывает до конца сезона. Чуть позже Артур Стэйпл – один из лучших инсайдеров «Айлендерс» – выяснил, что у Грабовского очередное (третье) сотрясение. С тех пор прошло более трех лет и все это время один из лучших форвардов в истории Беларуси тешил болельщиков надеждой, что еще вернется на лед. Представители СМИ регулярно обращались к самому хоккеисту и его отцу по поводу возможного камбэка, но вразумительного ответа не получали – либо сроки сдвигались, либо говорить было нечего, пишет «Трибуна».

Кажется, последние сомнения относительно возвращения хоккеиста на лед отпали в апреле нынешнего года, когда Михаил честно признался, что у него нет ни здоровья, ни желания играть в хоккей. Впрочем, к самому хоккею Грабовский по-прежнему не охладел. Он то помогал сборной на одном из чемпионатов мира, то журналисты замечали его на открытой тренировке минского «Динамо». И, видимо, не зря. На днях «зубры» объявили о новом мощном тандеме в своем тренерском штабе. Канадец Крейг Вудкрофт снова в деле, а помогать ему выводить «Динамо» в плей-офф будет как раз Михаил Грабовский. Кстати, о завершении игроцкой карьеры МИГ-84 так и не объявил. Кто знает, может быть, во время изнурительных вояжей на Дальний Восток или, например, очередной суперсерии, Грабо примерит на себе динамовскую джерси.

Чем еще занимался Грабовский? По крайней мере точно не скучал: проводил кучу времени с семьей, интервьюировал лондонских болельщиков, менял образы и, кажется, просто кайфовал.

Гонял мяч в компании Шунто и его друзей

Об интересе к футболу белорусского экс-энхаэловца известно давно. Еще в далеком 2014-м Михаил планировал сыграть за «Крумкачоў» в товарищеском матче. Ради этой цели хоккеист сгонял на одну из тренировок команды, однако тогда дело до спарринга так и не дошло – помешало больное колено.

Спустя два года Грабовский восстанавливался после тяжелой травмы головы, поэтому с помощью футбола набирал форму. Нападающий провел парочку товарищеских матчей в кругу друзей. Михаил был результативен на поле, а в играх принимали участие сотрудники «Крумкачоў».

Тренировался с «Юностью» под присмотром Захарова

Перед стартом осеннего тренинг-кэмпа-2016 Грабовский не прошел традиционный медосмотр в своем клубе. Соответственно, к полноценным тренировкам с основной «Айлендерс» не допустили. Оставаться надолго вне хоккея белорус не захотел, поэтому нашел неплохой вариант у себя на Родине. Своего воспитанника приютила «Юность» и дала возможность потренироваться вместе с главной командой.

– В Америке я катался пару раз летом, но этого недостаточно. А когда ты внесен в список травмированных, тренироваться на льду с командой нельзя. Не самая лучшая ситуация. Вот я и решил поехать в Минск. Клуб был не против – здесь я могу заниматься с хорошими друзьями, в знакомых условиях. Скорости поменьше, но для адаптации это в самый раз. Да и просто сменить обстановку иногда бывает очень здорово. Надеюсь, и здоровье пойдет на поправку, – признавался форвард.

Кстати, об этом появлении Грабовского в минском клубе наверняка никто бы и не узнал, если бы не Алексей Калюжный, спаливший товарища на всю страну в прямом эфире на «Беларусь-5».

У Грабовского и «Юности» давние симпатии, а вот «Динамо» форвард критиковал

Не для кого не секрет, что Грабовский начинал профессиональную карьеру в «Юности». А в сезоне-2005/06 даже помог родному клубу одержать победу в чемпионате. Несмотря на это несколько последних лет журналисты и болельщики сватали хоккеиста в КХЛ, в минское «Динамо», а тот все время отнекивался и чаще вспоминал о команде Михаила Захарова.

– «Юность» для меня всегда была клубом номер один, и всегда будет. Хотелось бы, чтобы «Юность» в КХЛ попала, хоть это будет очень тяжело. Знаю, что непростая финансовая ситуация. Это мой клуб, моя история, – делился Михаил Грабовский.

А вот «зубрам», наоборот, частенько прилетало от хоккеиста. Тем не менее успешная работа Вудкрофта в «Динамо» не осталась незамечена Грабовским еще при первом пришествии канадца.

– Если честно, я больше за «Юность» переживаю. А «Динамо-Минск» — проект, который непонятно к чему идет и куда катится. Я считаю, команда провела довольно хороший сезон. Вудкрофт качественную работу проделал, виден был стиль игры, приятно было смотреть. А что дальше будет? Пусть они сами решают, это не мое дело. Но подобные перемены не удивляют, удивляться на этот счет я уже отвык.

Меня больше волнует вопрос, что это за проект — коммерческий, для болельщиков, или в интересах сборной? На мой взгляд, играть должны лучшие. Если есть деньги на легионеров, то должны быть сильные легионеры, а также лучшие из белорусов, которые соответствуют уровню КХЛ. Только тогда зрители пойдут на «Минск-Арену», – считал Грабовский.

Отнял у соседей землю – те обратились в суд

Конфликт между Михаилом Грабовским и соседями возник из-за нарушений при постройке дома на участке возле реки Птичь. По мнению некоторых односельчан, а таких было четыре семьи, после приобретения участка, хоккеист приступил к активному самозахвату земли. Не оглядываясь ни на совесть, ни на коллективные жалобы, Грабовский оттяпал значительную часть проезжей части, то есть земли общего пользования. Невзирая на обращения соседей в сельисполком, райисполком, облисполком, прокуратуру, главе района, землеустроительные службы района и области, свой участок, а также захваченную часть единственной дороги Михаил стал огораживать бетонной стеной высотой семь метров.

После проверки комиссия сельисполкома нашла ряд нарушения и предписала снести незаконно возведенную стену и освободить доступ к земле общего пользования не позднее 1 августа 2017 года. Помимо этого привлечь к административной ответственности хоккеиста и отправить запрос в природоохранную службу, так как кроме дороги Грабовский якобы захватил прибрежную зону водохранилища Птичь.

Однако в установленный срок нарушения не были исправлены. После повторного обращения в сельский и районный исполкомы был получен ответ, что правитель Беларуси Александр Лукашенко лично разрешил отдать в пользование частному лицу земли общего пользования – речь о части проезжей части. Соседи хоккеиста решили не сдаваться и подали заявление в суд.

Перешел в «Вегас», за который так и не сыграл

Четыре года назад НХЛ объявила о планах очередного расширения. Заявки на вступление в лучшую лигу мира подали команды из Квебека и Лас-Вегаса. Более ушлыми оказались вторые. Представьте, клуб провел пробную продажу абонементов, в ходе которой получил порядка 16 тысяч заявок от болельщиков. В итоге летом 2016-го официально объявили о принятии в лигу новой команды. Во время драфта расширения – процедуры, когда присоединившаяся к лиге команда формирует состав, набирая игроков из остальных клубов, «Вегас Голден Найтс» среди прочих игроков выбрал и Грабовского. Поэтому белорусу пришлось сменить Нью-Йорк на игорную столицу мира.

Впрочем, долгожданный дебют Грабовского за «Вегас» так и не состоялся. Виной тому – сотрясение, полученное еще в далеком 2016-м.

Входил в тренерский штаб сборной на ЧМ-2018

Прошлогодний чемпионат мира для любого из более-менее разбирающегося в хоккее белоруса – это событие, которое хочется поскорее вычеркнуть из памяти. Наша сборная, мягко говоря, провалилась в Дании и вылетела из элиты. Кажется, зачем в очередной раз вспоминать об этой трагедии? Дело в том, что некоторое время со сборной провел и Михаил Грабовский. Его роль заключалась в передаче опыта молодым хоккеистам, а также консультации по тому, как следует играть у бортов и на вбрасываниях. Правда надолго Грабовский в сборной не задержался – экс-энхаэловца заставили оплатить проживание и питание со своего кармана.

Хотя тогдашний главный тренер Дэйв Льюис рассказал другую причину раннего отъезда Грабовского.

– В Дании после того единственного занятия я получил письмо из федерации, в котором говорилось, что у Михаила нет полномочий тренировать, – комментировал ситуацию Льюис.

Не имеет ничего против БЧБ и говорит о важности белорусского языка

Год назад Грабовский дал большое интервью «Радыё Свабода» в котором рассказал, как относится к болельщикам, которые поддерживают сборную с бело-красно-белым флагом. Выяснилось, что для Михаила неважно, в чем пришли болельщики и с какими флагами. Главное, чтобы поддерживали, потому что это придает сил.

– Если хотят, ничего против не имею. Для игрока на площадке важен не флаг и герб, а собственно поддержка на трибунах. Могут надеть хоть энхаэловские майки, но если чувствую, что действительно поддерживают меня, команду, это придает силы. В любом случае скандируют «Беларусь», под какими бы флагами не пришли. И это объединяет. Мы же не называемся как-то иначе, если размахиваем одним или другим [флагом], правильно? Честно говоря, мне вообще параллельно, какой флаг, это не главное, – признавался хоккеист.

А также порассуждал о том, почему важно не забывать белорусский язык.

– Так сложилось, что в Беларуси на первых ролях русский [язык]. Но если меня не поймут по-русски и попросят говорить по-белорусски, я буду стараться. Для меня этот язык столь же важен, как и русский. Свой язык нужно сохранять, ценить, он обязан быть важной составной частью нашей страны, нашего народа. Много людей говорит по-белорусски, я такую позицию уважаю – хотя, опять же, в моем случае русский в контактах, безусловно, основной, – сказал Грабовский.

Сгонял в Лондон и узнал, помнят ли Глеба болельщики «Арсенала»

Перед матчем 1/16 финала Лиги Европы между «Арсеналом» и БАТЭ Грабовский отправился к «Эмирейтс», чтобы выяснить: помнят ли английские болельщики Алекса Глеба. Энхаэловец попробовал заменить приболевшую Анну Эйсмонт. Вышло очень неплохо. Только вот беда в том, что для большинства фанатов имя белорусского футболиста уже ни о чем не говорила.

Проводил мастер-классы по всему миру, а еще помогал белорусским хоккеистам

Складывается впечатление, что за последние три года наш хоккеист провел мастер-классы по всему миру. Грабовский не ограничивался Беларусью и близлежащими странами – со своей программой побывал даже в ОАЭ.

Также все это время Грабовский проводил индивидуальные и групповые занятия с белорусскими хоккеистами. К примеру, как-то о совместных занятиях обмолвился Егор Шарангович.

– В мае буду отдыхать, а где-то с первых чисел июня приступлю к тренировкам. Когда Михаил Грабовский прилетит в Беларусь, начнем работу на льду. В Беларуси мы арендуем лед, Грабовский будет проводить тренировки, направленные на технику. Михаил считает, что важно больше работать на льду, а не на «земле», чтобы потом все переходило именно со льда на лед. Приятно, что он помогает молодым белорусским хоккеистам. Это большой плюс для нас – считает Шарангович.

Стал отцом в третий раз, активно юзал Instagram и экспериментировал с внешним видом

13 декабря 2017-го в семье Грабовских случилось пополнение – на свет появился мальчик, которого назвали Чарльз – Александр. Вес новорожденного составил 3 400. Чарльз стал третьим ребенком в семье. У хоккеиста есть еще дочь Лили и сын Джаггер. Семейное фото прилагается.

Помимо семейных дел, Грабовский старается активно вести свой Instagram. Львиная доля публикаций приходится как раз на хоккей. О том, откуда такой интерес, рассказал сам Михаил.

– Я владею группой компаний, одна из которых занимается маркетингом. Все ролики, сделанные у меня в сетях — это работа нашей команды. Это часть моей карьеры после хоккея. Имея имя, можно сделать много полезного для хоккея, его развития по всему миру. Мне нравится делать подобное, это приносит людям радость и положительные эмоции, которые мне необходимы, – поделился игрок.

Грабовский один из тех, кто не боится пробовать в жизни что-то новое. В течение карьеры Михаил не раз радовал поклонников новыми образами, а после травмы стал делать это еще чаще. Вот несколько примеров.

Летний вариант стрижки:

Более практичный вариант:

А затем Михаил стал настоящим хипстером. Прическа, шикарные усы и бородка сделали свое дело: