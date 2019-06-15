Волкер о Донбассе: Когда российские войска уходят, начинается мир
- 15.06.2019, 18:38
Спецпредставитель США по вопросам Украины напомнил, что когда из Мариуполя вышли войска РФ, там наступил мир.
Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер напомнил, что когда из Мариуполя вышли российские войска, там наступил мир.
Об этом он написал в Twitter по случаю пятой годовщины освобождения Мариуполя от русских захватчиков.
«Пять лет назад украинские защитники освободили Мариуполь, который с тех пор стал мирным (за исключением того, когда российские войска обстреляли его, убив десятки людей)», - отметил Волкер.
«Урок для Донбасса заключается в том, что когда российские войска уходят, начинается мир», - добавил он.
Five years ago this week, Ukrainian defenders liberated Mariupol which has been peaceful (except for when Russian forces shelled it killing dozens) ever since.— Kurt Volker (@SpecRepUkraine) June 14, 2019
The lesson for Donbas is that when Russian forces leave, peace begins.
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