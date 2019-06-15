Волкер о Донбассе: Когда российские войска уходят, начинается мир 15.06.2019, 18:38

Спецпредставитель США по вопросам Украины напомнил, что когда из Мариуполя вышли войска РФ, там наступил мир.

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер напомнил, что когда из Мариуполя вышли российские войска, там наступил мир.

Об этом он написал в Twitter по случаю пятой годовщины освобождения Мариуполя от русских захватчиков.

«Пять лет назад украинские защитники освободили Мариуполь, который с тех пор стал мирным (за исключением того, когда российские войска обстреляли его, убив десятки людей)», - отметил Волкер.

«Урок для Донбасса заключается в том, что когда российские войска уходят, начинается мир», - добавил он.