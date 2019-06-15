Фоторепортаж: Как прошел День Польши в Минске
- 15.06.2019, 18:44
Танцы, бигос и Лайконик.
Уже традиционно в субботу Верхний город в Минске гуляет: после дней шведской и российской культур площадка принимает фестиваль польской культуры. Программа, организованная Институтом Польши, включает выступления певцов и танцоров, викторины и образовательную часть.
Торжество началось с карнавального шествия Лайконика – бородатого наездника на бутафорском коне со свитой. Традиция берет корни с XIII в., с осад татарами Кракова, или, по другой версии, с еще более ранних языческих обрядов. Грозный на вид Лайконик не имеет ничего против снимков с гостями торжества.
Посол Польши в Беларуси Артур Михальский в комментарии для «Белсата» отмечает, что в богатой программе выделяет музыкальную часть:
«Я очень рад, что сегодня в программе есть музыка Монюшко, ведь в этом году отмечается 200-летие Станислава Монюшко, а мы находимся в Минске, в месте, непосредственно связанным с его личностью. Он родился в 50 километрах отсюда, а праздник сегодня проходит на месте, у которого он ходил в гимназию, у костела, который он посещал во время своего пребывания в Минске».
Посол не сомневается, что, несмотря на близость белорусской и польской культур, на Дне Польше белорусы могут открыть для себя что-то неизвестное: «Фольклор отличается даже между регионами, например, краковский фольклор отличается от кашубского. Каждый имеет свою культуру, свой язык. Мы разные, но близкие друг другу.
Думаю, очень важно, чтобы поляки и белорусы знакомились заново. У меня есть ощущение, что, хотя мы живем рядом, по многим причинам, о которых мы все знаем, мы еще не познакомились друг с другом как следует».
Со сцены рядом с Артуром Михальским стоит заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран, под сценой порядок охраняют милиционеры, а неподалеку на всякий случай стоит автозак.
Пока одни оценивают традиционный для соседей бигос, запивая холодным квасом из бочки, другие направляются за духовной пищей: в белых палатках в «языково-образовательной» зоне можно бесплатно взять книгу на польском языке. «Скорее всего раздали книжки об истории», – говорит работник лингвистической школы, которая воспользовалась Днем польского языка для промоции своих услуг.
Особенно Дня Польши ждали любители книг Януша Леона Вишневского. Один из наиболее известных современных писателей соседней страны, автор бестселлера «Одиночество в сети», ответил на вопросы модератара встречи Валерины Кустовой. Ближе к 22-м часам ожидается выступление других звезд – группы «Golden Life», что играет музыку на границе стилей поп, рок и кантри.
Через неделю Верхний город будет развлекаться под британские мелодии: по словам посла Великобритании в Беларуси Фионы Гибб, праздник пройдет с особым размахом, поскольку совпадет со временем проведения Европейских игр, а значит, гостями Британского фестиваля станут в том числе болельщики и спортсмены.