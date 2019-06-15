Фоторепортаж: Как прошел День Польши в Минске 15.06.2019, 18:44

Фото — Ирина Ареховская, Белсат

Танцы, бигос и Лайконик.

Уже традиционно в субботу Верхний город в Минске гуляет: после дней шведской и российской культур площадка принимает фестиваль польской культуры. Программа, организованная Институтом Польши, включает выступления певцов и танцоров, викторины и образовательную часть.

Торжество началось с карнавального шествия Лайконика – бородатого наездника на бутафорском коне со свитой. Традиция берет корни с XIII в., с осад татарами Кракова, или, по другой версии, с еще более ранних языческих обрядов. Грозный на вид Лайконик не имеет ничего против снимков с гостями торжества.

Свита Лайконика. Фото — Ирина Ареховская, Белсат

Посол Польши в Беларуси Артур Михальский в комментарии для «Белсата» отмечает, что в богатой программе выделяет музыкальную часть:

«Я очень рад, что сегодня в программе есть музыка Монюшко, ведь в этом году отмечается 200-летие Станислава Монюшко, а мы находимся в Минске, в месте, непосредственно связанным с его личностью. Он родился в 50 километрах отсюда, а праздник сегодня проходит на месте, у которого он ходил в гимназию, у костела, который он посещал во время своего пребывания в Минске».

День Польши в Минске. Фото — Ирина Ареховская, Белсат

Посол не сомневается, что, несмотря на близость белорусской и польской культур, на Дне Польше белорусы могут открыть для себя что-то неизвестное: «Фольклор отличается даже между регионами, например, краковский фольклор отличается от кашубского. Каждый имеет свою культуру, свой язык. Мы разные, но близкие друг другу.

Думаю, очень важно, чтобы поляки и белорусы знакомились заново. У меня есть ощущение, что, хотя мы живем рядом, по многим причинам, о которых мы все знаем, мы еще не познакомились друг с другом как следует».

Посол Польши в Беларуси Артур Михальский. Фото — Ирина Ареховская, Белсат

Со сцены рядом с Артуром Михальским стоит заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран, под сценой порядок охраняют милиционеры, а неподалеку на всякий случай стоит автозак.

День Польши в Минске. Фото — Ирина Ареховская, Белсат

Пока одни оценивают традиционный для соседей бигос, запивая холодным квасом из бочки, другие направляются за духовной пищей: в белых палатках в «языково-образовательной» зоне можно бесплатно взять книгу на польском языке. «Скорее всего раздали книжки об истории», – говорит работник лингвистической школы, которая воспользовалась Днем польского языка для промоции своих услуг.

День Польши в Минске. Фото — Ирина Ареховская, Белсат

Особенно Дня Польши ждали любители книг Януша Леона Вишневского. Один из наиболее известных современных писателей соседней страны, автор бестселлера «Одиночество в сети», ответил на вопросы модератара встречи Валерины Кустовой. Ближе к 22-м часам ожидается выступление других звезд – группы «Golden Life», что играет музыку на границе стилей поп, рок и кантри.

День Польши в Минске. Фото — Ирина Ареховская, Белсат

День Польши в Минске. Фото — Ирина Ареховская, Белсат

День Польши в Минске. Фото — Ирина Ареховская, Белсат

Через неделю Верхний город будет развлекаться под британские мелодии: по словам посла Великобритании в Беларуси Фионы Гибб, праздник пройдет с особым размахом, поскольку совпадет со временем проведения Европейских игр, а значит, гостями Британского фестиваля станут в том числе болельщики и спортсмены.