Орешкин: РФ и Беларусь согласовали около 90% программы «интеграции» двух стран 7 15.06.2019, 18:53

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Максим Орешкин

Российский и белорусский премьер-министры обсудят эту программу 21 июня.

Россия и Беларусь согласовали около 90% программы по углубленной «интеграции» двух стран, дальнейшее обсуждение продолжится на уровне премьер-министров, чья встреча запланирована на 21 июня в Минске. Об этом сообщил в субботу журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин по итогам встречи с министром экономики Беларуси Дмитрием Крутым в Москве, передает ТАСС.

«Три недели назад, когда премьер-министр Беларуси [Сергей Румас] приезжал, во вступительном слове в дискуссии с [главой правительства РФ] Дмитрием Анатольевичем [Медведевым] называл цифру в 70%. Я думаю, что сейчас уже можно сказать, что у нас 90% документа согласовано. Да, есть еще детали по срокам, дальше будет более глубокая проработка тех элементов, которые есть, но мы постепенно движемся к 100%-ной отметке. Я думаю, разговор, который состоится между премьерами, состоится он на следующей неделе, запланирован на пятницу, он сделает еще серьезный шаг вперед», - сказал Орешкин.

Российский министр подчеркнул, что основной задачей является проработка дорожной карты «интеграции».

«Мы... всю предстоящую неделю... будем очень плотно работать. Наша задача сейчас - подготовить встречу премьер-министров. Я полечу в Минск чуть раньше, чем Дмитрий Анатольевич [Медведев], мы там еще раз соберемся перед их встречей, еще раз пройдемся. У нас будет два документа: дорожная карта действий и некий концептуальный документ, который будет описывать принципы, на базе которых движение будет происходить», - пояснил он.

По словам министра, ключевыми вопросами интеграции являются регулирование в промышленной сфере, включая топливно-энергетическую, и в сельском хозяйстве. При этом Орешкин указал, что о сроках [по плану действий] «можно говорить только после согласования их на уровне глав правительств». «Сейчас можно говорить, что сроки сжатые, речь не идет о десятилетиях», - добавил глава Минэкономразвития РФ.

Ранее Крутой по итогам переговоров с российским министром сообщил, что обновленная программа углубления «интеграции» в рамках «союзного государства» России и Беларуси, которую планируется представить главам правительств двух стран, будет рассчитана на период до 2022-2023 годов. В декабре 2018 года президенты РФ и Беларуси приняли решение о создании межправительственной рабочей группы по развитию интеграции. Ее российскую часть возглавил Максим Орешкин, белорусскую - Дмитрий Крутой.