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Кредитный рейтинг Турции снижен до «мусорного»

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  • 15.06.2019, 20:02

Такое падение значений обусловлено риском ухудшения внешних торговых связей Турции.

Международное рейтинговое агентство Moody’s снизило кредитный рейтинг Турции на уровень - с Ва3 до В1. Об этом, ссылаясь на новый анализ агентства, пишет DW в субботу, 15 июня.

Теперь ценные бумаги Турции оказались на мусорном уровне. Аналитике агентства оставили прогноз для Турции негативным.

Такое падение значений обусловлено риском ухудшения внешних торговых связей Турции. К тому же в Moody’s не верят, что в дальнейшем страна будет способна выплачивать долги и поддерживать экономический рост.

В первом квартале 2019 года ВВП страны упал на 2,6% в сравнении с прошлогодним показателем. Второе полугодие 2018 года также охарактеризовалось экономическим спадом. С 2017 года турецкая лира потеряла 36% стоимости относительно доллара США и евро.


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