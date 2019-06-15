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Президентская кампания Трампа официально начнется 18 июня

  • 15.06.2019, 20:18

Следующие выборы президента США должны состояться в 2020 году.

Президент США Дональд Трамп официально начнет свою предвыборную кампанию 18 июня.

Об этом он сообщил в Twitter.

«Президент Трамп начнет кампанию-2020 во Флориде», - сказано в заявлении.

«Во вторник будет большой день и большая толпа!», - написал Трамп.

Дональд Трамп был избран президентом США в ноябре 2016 года. Следующие выборы должны состояться в 2020 году.


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