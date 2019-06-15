Партия олигарха Плахотнюка в Молдове капитулировала после 15-минутной встречи с послом США

Партия олигарха Плахотнюка в Молдове капитулировала после 15-минутной встречи с послом США3
- 15.06.2019, 21:01
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По итогам встречи Плахотнюк согласился разблокировать правительство Молдовы.
Демократическая партия Молдовы олигарха Влада Плахотнюка объявила о разблокировании правительственных зданий после того, как посол США в Молдове Дерек Хоган посетил 14 июня офис партии, где встретился с руководством партии, в том числе с Плахотнюком, передает nn.by.
Он находился там 15 минут, после чего уехал. По ее итогам демократы согласились разблокировать правительство.
Кроме того, в парламент вернутся депутаты-демократы, не появлявшиеся там с 8 июня.