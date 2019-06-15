Украинские футболисты стали чемпионами мира

Украинские футболисты стали чемпионами мира17
- 15.06.2019, 21:02
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Сборная Украины (U-20) в финале победила сверстников из Южной Кореи - 3:1.
Сборная Украины (U-20) выиграла молодежный чемпионат мира-2019, который завершился в Польше. В финальном матче украинцы одержали волевую победу над сверстниками из Южной Кореи — 3:1, передает pressball.by.
Дубль оформил форвард киевского "Динамо" Владислав Супряг. Сборная Украины впервые выиграла молодежный планетарный форум.
Украина (U-20) — Южная Корея (U-20) — 3:1
Голы: 0:1 — Ли Канджин (5, с пенальти). 1:1 — Супряга (43). 2:1 — Супряга (53). 3:1 — Цитаишвили (89).
Ранее бронзу чемпионата мира завоевала сборная Эквадора, которая обыграла итальянцев.